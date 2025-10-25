Logo strona główna

Świat

Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas

Strefa Gazy
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Reuters
Cztery palestyńskie ugrupowania zbrojne, wspierane przez Izrael oraz kilka państw arabskich i zachodnich, walczą z Hamasem o "Nową Gazę" - poinformowała w sobotę brytyjska telewizja Sky News.
Kluczowe fakty:
  • Po wejściu w życie rozejmu w Strefie Gazy media informują walkach toczonych przez Hamas i rywalizujące z nim bojówki.
  • Według brytyjskiej telewizji Sky News, w Strefie Gazy działają palestyńskie ugrupowania zbrojne, które chcą przejąć władzę. Sky News pisze o czterech nienazwanych bojówkach.
  • - Staniemy się nową administracją Gazy. Nasz projekt to "Nowa Gaza". Żadnej wojny, pokój ze wszystkimi, żadnego Hamasu - mówił Sky News al-Asta, członek milicji działającej w północnej części Strefy Gazy.

Dowódca jednej z formacji, walczących z Hamasem o "Nową Gazę" powiedział w rozmowie ze Sky News, że grupy działają obecnie na obszarze kontrolowanym przez Izrael, za tak zwaną "żółtą linią" - granicą rozmieszczenia Sił Obronnych Izraela (IDF), ustaloną na mocy porozumienia o zawieszeniu broni.

Rozmówca brytyjskiej telewizji obecnie przebywa w Chan Junus, drugim co do wielkości mieście Strefy Gazy. W 2010 roku został zmuszony do ucieczki, gdy Hamas poszukiwał go za członkostwo w grupach powiązanych z Autonomią Palestyńską.

Kolejnych 11 lat spędził za granicą, pracując dla służb Autonomii w Egipcie i Malezji. Dwa miesiące po powrocie do Strefy Gazy został oskarżony o udział w zamachu na członka Hamasu w Malezji w 2018 roku i skazany na śmierć.

"Gdzie poszedł tata? Do nieba"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gdzie poszedł tata? Do nieba"

Monika Winiarska

- Kiedy wybuchła wojna, zostawili nas w zamknięciu, mając nadzieję, że Izraelczycy zbombardują więzienie i pozbędą się nas. Dwa miesiące później wyważyliśmy drzwi i uciekliśmy - opowiedział dziennikarzom Sky News.

Mówił, że formacje milicyjne zaopatrują się na czarnym rynku u byłych bojowników Hamasu. Część uzbrojenia - amunicję i pojazdy - otrzymują spoza Strefy Gazy, w porozumieniu z izraelskim wojskiem. Dodał, że jego grupa zapewnia w tej chwili opiekę medyczną i edukację około 30 rodzinom.

Palestyńczycy gromadzą się na terenie szpitala w Gazie, chcą odzyskać szczątki swoich bliskich
Palestyńczycy gromadzą się na terenie szpitala w Gazie, chcą odzyskać szczątki swoich bliskich
Źródło: EPA/MOHAMMED SABER

Namiot trafiony izraelską bombą

Członek innej milicji działającej w północnej części Strefy Gazy powiedział Sky News, że koordynacja działań z izraelską armią odbywa się za pośrednictwem Okręgowego Biura Koordynacyjnego. Jest ono częścią ministerstwa obrony Izraela, ale w jego skład wchodzą też urzędnicy Autonomii Palestyńskiej – uznanego na arenie międzynarodowej rządu Palestyny z siedzibą na Zachodnim Brzegu Jordanu.

- W mojej grupie są ludzie, którzy do dziś są pracownikami Autonomii Palestyńskiej, ale ona nie może potwierdzić bezpośrednich powiązań z nami - powiedział al-Astal. Chociaż przyznał, że współpracuje z Izraelem w celu zabezpieczenia dostaw, zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek koordynował operacje wojskowe z izraelską armią.

Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny

W kwietniu tego roku, dwa miesiące przed utworzeniem milicji, namiot al-Astala został trafiony izraelską bombą. W ataku zginęła jego 22-letnia córka, będąca wówczas w siódmym miesiącu ciąży. - Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić? - zapytał w rozmowie ze Sky News w odniesieniu do osobistej tragedii.

- Już wkrótce, jeśli Bóg pozwoli, sami zobaczycie. Staniemy się nową administracją Gazy. Nasz projekt to "Nowa Gaza". Żadnej wojny, pokój ze wszystkimi – żadnego Hamasu, żadnego terroryzmu - zapewnił.

Zniszczenia w Gazie
Zniszczenia w Gazie
Źródło: EPA/MOHAMMED SABER

Po ogłoszeniu rozejmu

Po wejściu w życie 10 października tego roku rozejmu w Strefie Gazy w mediach pojawiały się informacje o walkach toczonych przez Hamas i rywalizujące z nim bojówki.

Członkowie grupy terrorystycznej mieli też dopuścić się pozasądowych egzekucji Palestyńczyków sprzeciwiających się ich rządom.

Zniszczona Strefa Gazy. Stan na 6 września 2024 roku
Zniszczona Strefa Gazy. Stan na 6 września 2024 roku
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/HAITHAM IMAD

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica