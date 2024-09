Uderzenia po obu stronach granicy, linie lotnicze odwołują loty do Libanu

Trwa wymiana ognia pomiędzy Izraelem i Hezbollahem po poniedziałkowym ataku w Libanie, w którym zginęło prawie pięćset osób. We wtorek kilkadziesiąt lotów z i do Bejrutu zostało odwołanych. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell ostrzegł, że konflikt grozi pogrążeniem Bliskiego Wschodu w "wojnie totalnej".

Przez całą noc i we wtorek rano trwały ataki Izraela na terytorium Libanu oraz ataki libańskiego Hezbollahu na terytorium Izraela. Izraelskie wojsko przekazało, że w ciągu nocy uderzyło w dziesiątki celów Hezbollahu. Organizacja terrorystyczna wspierana przez Iran poinformowała z kolei, że w ciągu nocy zaatakował kilka izraelskich celów wojskowych, w tym fabrykę materiałów wybuchowych.

Odwołane loty do Libanu

Strona internetowa międzynarodowego lotniska Beirut-Rafic Hariri w stolicy Libanu podała, że we wtorek odwołano 15 lotów wychodzących i 29 lotów przychodzących różnych linii lotniczych, w tym Qatar Airways, Turkish Airlines i kilku ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odwołana została również część lotów planowanych na środę, m.in. obsługiwanych przez Qatar Airways. Linie, jako uzasadnienie tej decyzji, podały "trwającą sytuację" w regionie.

"Jesteśmy prawie na skraju wojny totalnej"

Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między Izraelem a libańskim Hezbollahem grozi pogrążeniem Bliskiego Wschodu w "wojnie totalnej". W ten sposób odniósł się do izraelskich nalotów na południowy Liban, w których zginęły co najmniej 492 osoby.

- Mogę powiedzieć, że jesteśmy prawie na skraju wojny totalnej - oświadczył Borrell, który uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Po raz kolejny wezwał do zawieszenia broni wzdłuż Niebieskiej Linii między północnym Izraelem a południowym Libanem.

Szef europejskiej dyplomacji potępił fakt, że cywile "płacą nieznośną, nie do przyjęcia cenę". - Nadszedł czas, aby coś zrobić. Każdy musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby to powstrzymać - powiedział. Potwierdził też niepowodzenie dotychczasowych wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.