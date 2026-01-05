Kolejny kabel na Bałtyku uszkodzony. Służby weszły na statek

Co uszkodziło kable na dnie Bałtyku? "Nie wiemy jeszcze, czy to sabotaż" (21.11.2024 r.) Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

"Na Morzu Bałtyckim w pobliżu Lipawy wykryto uszkodzenie kabla optycznego należącego do prywatnej firmy. Incydent nie wpłynął na łotewskich użytkowników sieci telekomunikacyjnych" - napisała na X premierka Łotwy Evika Silina w niedzielę wieczorem.

Uszkodzony kabel łączy Lipawę, trzecie największe miasto Łotwy, z miejscowością Święta na Litwie. Ma długość około 65 kilometrów. Łotewska policja poinformowała w oświadczeniu, że do uszkodzenia doszło 2 stycznia.

Kabel biegnie między miastami Lipawa na Łotwie a Święta na Litwie

Śledztwo łotewskich służb zidentyfikowało statek podejrzany o związek z tym incydentem. Służby weszły na jego pokład w niedzielę 4 stycznia, kiedy statek stał już w porcie w Lipawie. Jak podano, statek ten początkowo miał płynąć nad nieczynnym kablem, jednak zmienił kurs i przepłynął nad aktywnym połączeniem.

"W tej chwili ani statek, ani jego załoga nie są zatrzymani, współpracują z policją, trwają działania, aby wyjaśnić okoliczności" - podała łotewska policja na platformie X.

Podmorskie kable na celowniku Rosjan

To kolejny taki incydent na Bałtyku w ciągu kilku ostatnich dni. 31 grudnia doszło do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa. Wysłane na miejsce zdarzenia fińskie służby namierzyły transportowiec Fitburg, płynący po Bałtyku z opuszczoną kotwicą. Statek płynął z Sankt Petersburga do Izraela. 14 członków załogi - obywateli Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu - zostało aresztowanych.

W czwartek fińska policja informowała, że aresztowała dwóch członków załogi Fitburga, a dwóm innym osobom zakazała podróżowania. "Na obecnym etapie nie jest możliwe poinformowanie o ich narodowości, ani o roli, jaką pełnili na statku" - podała.

Z kolei niemal dokładnie rok temu, w Boże Narodzenie 2024 roku, płynący z Petersburga z opuszczoną kotwicą tankowiec Eagle S uszkodził podmorskie kable telekomunikacyjne oraz energetyczny między Estonią a Finlandią. Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby, a oficerom statku postawiono zarzuty. Sąd w Helsinkach umorzył jednak postępowanie. Jak stwierdził, Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ podejrzewane przestępstwa miały miejsce poza fińskimi wodami terytorialnymi.

