Wileński port lotniczy wznowił pracę wcześniej, niż zapowiadano. "Przestrzeń powietrzna nad Wilnem została otwarta o godz. 21.06 (20.06 czasu polskiego). Mogą wystąpić opóźnienia lotów z powodu zakłóceń w rotacji załóg i samolotów" – poinformowały LTOU.

Według uprzednich zapowiedzi działalność lotniska miała być wstrzymana do godz. 22.30 czasu miejscowego (21.30 czasu polskiego). Ruch samolotów wstrzymano o godz. 19.36 (18.36).

Wcześniej w środę spółka LTOU informowała, że "w związku z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez Białoruś na Litwę, lotnictwo cywilne i społeczeństwo przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta z powodu wykrycia znaków nawigacyjnych charakterystycznych dla balonów". Pasażerów proszono o śledzenie komunikatów lotniska i przewoźników.

Kolejny taki incydent

Lotnisko, położone około 30 kilometrów od granicy z Białorusią, było zamykane ponad 10 razy od początku października z powodu podobnych incydentów.

Poprzedni taki przypadek zdarzył się zaledwie dwa dni temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy port lotniczy został zamknięty na rekordowe 11 godzin. Do wstrzymania działalności z powodu balonów doszło również w nocy z piątku na sobotę oraz w niedzielę, 23 listopada.

"Ataki hybrydowe" Mińska

Według władz litewskich, balony są wysyłane przez osoby przemycające papierosy, a winę za to ponosi przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to "atak hybrydowy" Mińska.

Pod koniec października Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony nadlatujące z tego kraju. Przejścia zostały ponownie otwarte 20 listopada. Białoruś blokuje też ruch litewskich ciężarówek, które utknęły na jej terytorium po zamknięciu granicy. Mimo otwarcia granicy Mińsk nie wypuszcza samochodów.

Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za balony przemytnicze.

W związku z powtarzającymi się incydentami w litewskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich miesiącach zwołano kilka posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, a kwestia ataku hybrydowego Mińska jest omawiana w różnych formatach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.