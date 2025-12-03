Logo strona główna
Świat

Kolejny incydent w Wilnie. Lotnisko było zamknięte

Lotnisko w Wilnie
Paraliż lotniska w Wilnie (materiał z 1 grudnia 20205 roku)
Źródło: TVN24
Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie poinformował w środę o wstrzymaniu działalności z powodu podejrzenia obecności balonów w przestrzeni powietrznej. Po półtoragodzinnej przerwie wznowiono loty. To kolejny z serii podobnych incydentów w ostatnich miesiącach.

Wileński port lotniczy wznowił pracę wcześniej, niż zapowiadano. "Przestrzeń powietrzna nad Wilnem została otwarta o godz. 21.06 (20.06 czasu polskiego). Mogą wystąpić opóźnienia lotów z powodu zakłóceń w rotacji załóg i samolotów" – poinformowały LTOU.

Według uprzednich zapowiedzi działalność lotniska miała być wstrzymana do godz. 22.30 czasu miejscowego (21.30 czasu polskiego). Ruch samolotów wstrzymano o godz. 19.36 (18.36).

Wcześniej w środę spółka LTOU informowała, że "w związku z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez Białoruś na Litwę, lotnictwo cywilne i społeczeństwo przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta z powodu wykrycia znaków nawigacyjnych charakterystycznych dla balonów". Pasażerów proszono o śledzenie komunikatów lotniska i przewoźników.

Kolejny taki incydent

Lotnisko, położone około 30 kilometrów od granicy z Białorusią, było zamykane ponad 10 razy od początku października z powodu podobnych incydentów.

Poprzedni taki przypadek zdarzył się zaledwie dwa dni temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy port lotniczy został zamknięty na rekordowe 11 godzin. Do wstrzymania działalności z powodu balonów doszło również w nocy z piątku na sobotę oraz w niedzielę, 23 listopada.

"Ataki hybrydowe" Mińska

Według władz litewskich, balony są wysyłane przez osoby przemycające papierosy, a winę za to ponosi przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to "atak hybrydowy" Mińska.

Pod koniec października Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony nadlatujące z tego kraju. Przejścia zostały ponownie otwarte 20 listopada. Białoruś blokuje też ruch litewskich ciężarówek, które utknęły na jej terytorium po zamknięciu granicy. Mimo otwarcia granicy Mińsk nie wypuszcza samochodów.

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Tatiana Serwetnyk

Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za balony przemytnicze.

W związku z powtarzającymi się incydentami w litewskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich miesiącach zwołano kilka posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, a kwestia ataku hybrydowego Mińska jest omawiana w różnych formatach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Litwa Białoruś samoloty lotnisko
