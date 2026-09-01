Kolejna noc ataków na Kijów. Są ofiary śmiertelne
Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsały też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy.
"To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu" - powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.
Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa, uszkodzony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny.
Źródło: Reuters