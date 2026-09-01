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Świat

Kolejna noc ataków na Kijów. Są ofiary śmiertelne

|
Ataki na Kijów 20.08.2026
Atak na Kijów (01.09)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA
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Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne - w tym dzieci - w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa w nocy z poniedziałku na wtorek - poinformowały władze stolicy Ukrainy. Ponadto co najmniej osiem osób zostało rannych w obwodzie kijowskim.

Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsały też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy.

"To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu" - powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.

Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa, uszkodzony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

Źródło: Reuters
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Fakty po Faktach
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Tagi:
Wojna w UkrainieKijówUkraina
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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