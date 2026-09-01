Kolejna noc ataków na Kijów. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Atak na Kijów (01.09) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA

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W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z poniedziałku na wtorek zginęło co najmniej osiem osób, a pięć, w tym dwoje dzieci, zostało rannych - poinformował we wtorek mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

Atak na Kijów (1.09) Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsały też liczne eksplozje. Na miejscu rosyjskiego ostrzału nadal pracują służby ratunkowe i miejskie, a doniesienia na temat ofiar i skutków ataku są obecnie weryfikowane - przekazał Kliczko.

Rosyjski atak na Kijów. Celem infrastruktura cywilna

Według Państwowej Służby do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) celem rosyjskiego ataku była infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne w stolicy. DSNS dodała, że Rosjanie zaatakowali trzy dzielnice Kijowa.

Atak na Kijów (1.09) Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA

"Nocne ataki rakietowe na Kijów były celowo wymierzone w zajezdnię kolejową i inne obiekty kolejowe. Atak balistyczny spowodował śmierć siedmiu osób, z czego sześć to nasi pracownicy. Jeden z naszych kolegów przebywa w szpitalu z obrażeniami - nasi ludzie są przy nim i zapewniają mu wszelką niezbędną pomoc. Dziesiątkom osób udało się schronić w schronach, pomagamy im dojść do siebie" - poinformował na Facebooku prezes zarządu państwowego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycia, Ołeksandr Percowski.

Rosjanie zaatakowali budynek mieszkalny pod Kijowem

Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy.

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"To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu" - powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.

Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa, uszkodzony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny.