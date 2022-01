Kasym-Żomart Tokajew wydał rozkaz strzelania bez ostrzeżenia

W orędziu telewizyjnym do rodaków prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oświadczył, że wydał policji i wojsku rozkaz strzelania do "bandytów" bez ostrzeżenia w przypadku dalszych zamieszek. Jak stwierdził, Ałmaty zostało zaatakowane przez "20 tysięcy bandytów, a władze miasta przespały przygotowania do ataku".