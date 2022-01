Kazachowie nie chcą podwyżek cen paliw. Wychodzą na ulice, nocują na placach

Setki Kazachów, protestujących przeciw znaczącemu wzrostowi cen paliw, spędziły noc z poniedziałku na wtorek na placach dwóch miast – przekazała kazachstańska sekcja Radio Swoboda. Rosyjska agencja Interfax relacjonuje o zamkniętym najważniejszym placu w Ałmaty i przylegających do niego ulic.

W Aktau na zachodzie kraju, dokąd ściągnęli także mieszkańcy sąsiednich regionów, demonstranci postawili namiot i jurtę. Początkowo domagali się obniżenia cen gazu, ale później ich żądania rozszerzyły się na wyplenienie korupcji i kumoterstwa oraz zmniejszenie bezrobocia, aż wreszcie wysunęli postulat ustąpienia rządu.

W poniedziałek w Aktau protestowało kilka tysięcy osób. Przybył do nich szef władz regionalnych, ale nie udało mu się skłonić ich do rozejścia. Wcześniej prezydent kraju Kasym-Żomart Tokajew poinformował na Twitterze, że w Aktau rozpoczęła pracę komisja rządowa, a demonstranci "powinni wykazać się odpowiedzialnością i gotowością do dialogu".

Protesty rozpoczęły się kilka dni temu w naftowym mieście Żangaozen na zachodzie po ostrej podwyżce cen gazu, którym w regionie tankuje się większość samochodów. Według lokalnych mieszkańców we wtorek rano na głównym placu miasta przebywało około 2 tysiąca osób. W nocy odbył się wiec, na którym występujący podkreślali, że to niesprawiedliwe, by ludzie musieli domagać się dostępu do gazu w bogatym w surowce kraju.

Poparcie z innych miast

Akcje protestacyjne w Żangaozen i Aktau poparła ludność innych miast. W Ałmaty (południowy wschód kraju) zatrzymano około 20 osób, w Szymkencie (na południu) 10, a trzy w Nur-Sułtanie (na północy). Demonstrowano także w innych miastach.

W styczniu cena gazu ciekłego wzrosła w Kazachstanie do 120 tenge (1,12 zł) za litr, podczas gdy jeszcze na początku zeszłego roku wynosiła 38 tenge (35 gr) za litr.

Rosyjska agencja Interfax poinformowała we wtorek, że władze Ałmaty zamknęły dostęp do placu Republiki, a także do przylegających ulic. W mieście są problemy także z dostępem do internetu. "Plac Republiki został również zablokowany i odgrodzony przez policję w poniedziałek. Władze miasta tłumaczyły te środki walką z pandemią. Mieszkańcy twierdzą jednak, że działania władz są związane z protestami przeciwko podwyżkom cen paliw, które odbywają się w innych miastach" - podał Interfax.

