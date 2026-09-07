Świat Katastrofa samolotu w Miami. Jest nagranie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Katastrofa samolotu transportowego linii Prime Air w Miami Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

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Do katastrofy doszło w niedzielę wczesnym popołudniem czasu lokalnego na lotnisku w Miami. Lecący z San Juan w Portoryko samolot towarowy Boeing 767-300 należących do Amazona linii Prime Air podczas lądowania zjechał z pasa startowego.

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W mediach pojawiło się nagranie z momentu katastrofy. Widać na nim, jak samolot uderza w zaparkowane obok lotniska liczne samochody. Według serwisu Flightradar24, samolot poruszał się wtedy z prędkością 112 węzłów, czyli ponad 200 km/h. Maszyna zatrzymała się na przyległym polu w kłębach dymu.

W wypadku zginęło pięć osób. Kolejnych pięć zostało rannych, w tym trzy ciężko - przekazał szef pracujących na miejscu służb gaśniczych, cytowany przez Reuters. Na miejscu zdarzenia pracowało ponad 60 jednostek ratowniczych i około 200 funkcjonariuszy