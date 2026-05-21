Świat Katastrofa samolotu firmy UPS. Jest nowe nagranie

Agencja NTSB opublikowała nowe nagranie katastrofy samolotu MD-11 firmy UPS

Do katastrofy doszło 4 listopada ubiegłego roku. Na upublicznionym teraz nagraniu widać, jak maszyna rozpędza się na pasie startowym. Po chwili lewy silnik maszyny odrywa się od skrzydła. Niemal natychmiast wybuchają płomienie, a maszyna przechyla się w lewą stronę.

Według śledczych, po utracie silnika piloci stracili kontrolę nad samolotem. Przyczyny katastrofy są nadal badane.

Zginęło 15 osób

Samolot McDonnell Douglas MD-11 należący do UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Po utracie silnika uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.

W katastrofie zginęło 15 osób - cała trzyosobowa załoga samolotu oraz 11 osób na ziemi. 22 osoby zostały ranne.

