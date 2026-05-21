Katastrofa samolotu firmy UPS. Jest nowe nagranie
Do katastrofy doszło 4 listopada ubiegłego roku. Na upublicznionym teraz nagraniu widać, jak maszyna rozpędza się na pasie startowym. Po chwili lewy silnik maszyny odrywa się od skrzydła. Niemal natychmiast wybuchają płomienie, a maszyna przechyla się w lewą stronę.
Według śledczych, po utracie silnika piloci stracili kontrolę nad samolotem. Przyczyny katastrofy są nadal badane.
Zginęło 15 osób
Samolot McDonnell Douglas MD-11 należący do UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Po utracie silnika uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.
W katastrofie zginęło 15 osób - cała trzyosobowa załoga samolotu oraz 11 osób na ziemi. 22 osoby zostały ranne.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24