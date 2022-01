Joe Biden: Katar dołączy do głównych sojuszników USA spoza NATO

Katar stanie się jednym z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych spoza NATO - przekazał Joe Biden. Prezydent USA zapowiedział, że przekaże swoje postanowienie w tej sprawie Kongresowi. Wcześniej taki status w relacjach z USA otrzymało kilkanaście innych państw. Biden poinformował o tym podczas spotkania z emirem Kataru. Kraj ten rozmawia od tygodni z Waszyngtonem o dostawach gazu do Europy, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja związana z wyrażanymi przez Rosję groźbami wobec Ukrainy i Zachodu.

Amerykański prezydent oświadczył, że uznanie Kataru za głównego sojusznika USA poza NATO jest odzwierciedleniem wagi relacji obu państw i powinno było zostać dokonane już wcześniej. - Katar to dobry przyjaciel oraz niezawodny i kompetentny partner. I powiadomię Kongres, że wyznaczę Katar jako głównego sojusznika spoza NATO, aby odzwierciedlić wagę naszych stosunków - dodał.

Dostawy gazu ziemnego do Europy

Katar jest jednym z państw, z którymi USA podjęły w ostatnim czasie rozmowy na temat ewentualnego przekierowania dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Azji do Europy w razie wstrzymania dostaw z Rosji - gdyby po inwazji na Ukrainę zostały na nią nałożone międzynarodowe sankcje i chciała ona podjąć działania odwetowe.

Na otwarciu spotkania Biden odniósł się też do sytuacji wokół Ukrainy. Stwierdził, że USA nadal wzywają Rosję do dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, ale biorąc pod uwagę trwające ruchy wojsk, napływających w rejony przy granicach z Ukrainy, Ameryka "jest gotowa niezależnie od tego, co się zdarzy".