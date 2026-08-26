Świat Wołodymyr Zełenski odpowiedział na list Karola Nawrockiego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Nawrocki o spotkaniu z Zełenskim: nie udało się rozwiązać kwestii historycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraińcy "zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski, jej otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji".

"Jesteśmy zdecydowani rozwijać więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości, realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia oraz optymizmem co do naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO" - dodał prezydent Ukrainy.

Co Karol Nawrocki napisał w liście do Wołodymyra Zełenskiego

Zełenski do wpisu dołączył list od Nawrockiego. Jego treść opublikowano również na stronie kancelarii prezydenta Polski.

"Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy" - napisał Nawrocki. Jak czytamy, "przez ten okres wiele kwestii dwustronnych udało się rozwiązać, a inne wymagają więcej czasu oraz dobrej woli".

Nawrocki nawiązał też do pomocy udzielonej Ukrainie przed i po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji w 2022 roku. "W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy dziś egzystencjalny bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości" - podkreślił.

Grateful to the President of Poland, @NawrockiKn, for his congratulations on our Independence Day, especially his wishes for Ukraine to prevail.



We will always remember Poland’s support, open hearts and doors, since the first days of the Russian invasion.



We are committed to… pic.twitter.com/Q0897XzUCK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026 Rozwiń

W poniedziałek Ukraina świętowała 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 roku, kiedy Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie uchwaliła Akt Niepodległości.

Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy

Kryzys w polsko-ukraińskich relacjach nastąpił po decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. To spotkało się krytyką władz w Warszawie. W czerwcu Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Zełenski odesłał odznaczenie.

Prezydent Ukrainy nie pojawił się również na czerwcowej Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Kijów reprezentowała ówczesna premier Ukrainy Julia Swyrydenko.