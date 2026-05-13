Świat Zełenski spotkał się z Nawrockim. "Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko"

Rosja wznowiła ataki na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

W trakcie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. - Polski prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog - przekazał ukraiński przywódca.

Głowy państw spotkały się w środę w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9. Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowy były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych.

"Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA" - napisał ukraiński prezydent.

"Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog" - oznajmił Zełenski.

With the President of Poland, Karol Nawrocki @NawrockiKn, on the sidelines of the Bucharest Nine Summit, we had a substantive discussion on bilateral relations between Ukraine and Poland. Importantly, we share a common position: these relations must be truly strong and… pic.twitter.com/u6P2ACOkQO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026 Rozwiń

Nawrocki na szczycie B9. Rozmawiał z Zełenskim

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w serwisie X zdjęcie ze spotkania przywódców Polski i Ukrainy. Nawrockiemu towarzyszył podczas rozmowy nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Podczas trwającego w Bukareszcie Szczytu B9, Prezydent RP @NawrockiKn rozmawiał z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/tsF6Jns0Ta — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 13, 2026 Rozwiń

Bukareszteńska Dziewiątka, której szczyt odbył się w środę, to nieformalna grupa zrzeszająca dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Jej celem jest współpraca i koordynacja stanowisk państw w Sojuszu Północnoatlantyckim.

