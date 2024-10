Kolejny incydent. Król Karol obrzucony obelgami

Wharton protestował przeciwko wizycie monarchy także w niedzielę - przed kościołem, w którym Karol III i jego żona Kamila brali udział we mszy. W poniedziałek ubrana w tradycyjny aborygeński strój senatorka Lidia Thorpe zaczęła wykrzykiwać w kierunku monarchy, że ten "nie jest jej królem", a Wielka Brytania dopuściła się w Australii ludobójstwa i powinna zwrócić wszystko, co ukradła.

Protesty podczas wizyty Karola III

- Oddajcie nam naszą ziemię. Oddajcie nam to, co nam ukradliście (…) Dajcie nam traktat (…) To nie jest twój kraj, nie jesteś moim królem! - krzyczała Thorpe. Kobieta została wyprowadzona z sali obrad przez ochronę. Jak przypomniało BBC, Australia jest jedyną byłą brytyjską kolonią, której rząd nie zawarł specjalnego traktatu z przedstawicielami rdzennej ludności, podczas gdy "wielu Aborygenów i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa podkreśla, że nigdy nie zrzekli się suwerenności ani ziemi na rzecz Korony". Thorpe stwierdziła w rozmowie z BBC, że chciała przekazać Karolowi III "jasny komunikat". - Żeby być władcą, musisz być z tego kraju. On nie jest stąd - wskazała polityczka.