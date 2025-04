Po śmierci papieża to na niego będą zwrócone oczy w Watykanie

Tak Watykan poinformował o śmierci papieża Franciszka Źródło: Reuters

Po śmierci papieża, czyli w okresie Sede vacante, zarządzanie Kościołem należy do Kolegium Kardynałów. Szczególna odpowiedzialność spoczywa jednak na Kamerlingu Świętego Kościoła Rzymskiego. Jest nim mianowany na tę funkcję w 2019 roku Kevin Farrell. Jaka jest jego rola?

Kluczowe fakty: Co robi kamerling bezpośrednio po śmierci papieża?

Jakie są jego zadania do czasu pogrzebu?

Szczególna rola na czas konklawe.

Kim jest kardynał Kevin Farrell.

W chwili śmierci papieża wszyscy przełożeni Dykasterii Kurii Rzymskiej, kardynał sekretarz stanu oraz członkowie dykasterii przestają pełnić swe urzędy. Jednym z dwóch wyjątków jest Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (oprócz niego również Penitencjarz Większy). Gdy nie ma głowy Kościoła katolickiego to kamerling zarządza sprawami zwyczajnymi i dobrami Stolicy Apostolskiej, a także administracją Watykanu. W 2019 roku papież Franciszek mianował na tę funkcję irlandzkiego kardynała Kevina Josepha Farrella. Co należy do jego zadań?

Zasady dotyczące wyboru nowego papieża zawarte są w Konstytucji Apostolskiej wydanej w 1996 roku przez Jana Pawła II. Ściśle reguluje ona, co dzieje się po śmierci Ojca Świętego. "Bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości o śmierci Papieża Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego winien stwierdzić oficjalnie fakt śmierci Papieża w obecności Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych, Prałatów oraz Sekretarza i Kanclerza Kamery Apostolskiej i sporządzić dokument lub autentyczny akt zgonu".

Następnie kamerling opieczętowuje papieski apartament i powiadamia o śmierci papieża. Jak poinformował Watykan, w poniedziałek o godz. 20 rozpocznie się obrzęd stwierdzenia śmierci papieża i złożenia jego ciała do trumny. Przewodniczył będzie mu kamerling.

Watykan, ogłoszenie śmierci papieża Franciszka Źródło: Reuters

Jednym z jego pierwszych zadań jest zniszczenie należącego do głowy kościoła Pierścienia Rybaka. W przeszłości zwyczaj ten miał na celu zapobieżenie ewentualnemu fałszowaniu dokumentów, do pieczętowania których używany był pierścień. Obecnie ma znaczenie raczej symboliczne.

Kamerling i jego rola w konklawe

Kolejnym etapem jest zwołanie tzw. Kongregacji Kardynałów. To zgromadzenia dwojakiego rodzaju: ogólne codzienne, to znaczy całego Kolegium Kardynalskiego oraz partykularne. W skład Kongregacji partykularnej wchodzą: kamerling i trzech kardynałów wylosowanych spośród kardynałów-elektorów przybyłych już do Rzymu. Jednym z ich najpilniejszych zadań jest przygotowanie ceremonii pogrzebowych zmarłego papieża, które powinny odbyć się między czwartym a szóstym dniem po śmierci, "chyba żeby zaistniały inne szczególne racje".

Następne niezwykle odpowiedzialne zadanie to przygotowanie konklawe. To powinno się odbyć od 15 do 20 dni po śmierci papieża. Zadań kamerlinga jest tu wiele - począwszy od nadzorowanie przygotowania pokojów dla kardynałów w watykańskim Domu Świętej Marty po przygotowanie głosowania na przyszłego papieża w słynnej Kaplicy Sykstyńskiej. Również w trakcie samego konklawe rola kamerlinga jest wyjątkowa. To on zarządza głosowania, redaguje sprawozdania, dba by nikt nie naruszył tajemnicy, zapisuje wyniki.

Kim jest kardynał Joseph Farrell

Kardynał Kevin Joseph Farrell urodził się 2 września 1947 r. w Dublinie w Irlandii. Jest filozofem i teologiem. Studiował na Uniwersytecie w Salamance i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Został wyświęcony na księdza 24 grudnia 1978 roku. Najpierw trafił do Monterrey w Meksyku, od 1983 roku pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Bartłomieja w Bethesda w stanie Waszyngton, a następnie w archidiecezji Waszyngtonu.

28 grudnia 2001 roku został mianowany biskupem tytularnym, a 11 lutego 2002 roku otrzymał sakrę biskupią. W 2007 roku został mianowany biskupem Dallas. 15 sierpnia 2016 roku papież Franciszek powołał go do służby w Kurii Rzymskiej jako prefekta nowej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. W 2016 roku został ogłoszony kardynałem. 14 lutego 2019 r. papież Franciszek mianował go Kamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego. Został też przewodniczącym Komisji ds. Spraw Poufnych. A od stycznia ub. roku jest przewodniczącym Sądu Najwyższego Państwa Watykańskiego.

Kardynał Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego Źródło: VATICAN MEDIA