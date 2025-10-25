Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest zgoda na tymczasowy rząd w Strefie Gazy

Nad Strefą Gazy tymczasowo władzę obejmie niezależna technokratyczna administracja
Tak głód zabija dzieci w Gazie
Źródło: Fakty o świecie
Nad Strefą Gazy tymczasowo władzę obejmie niezależna technokratyczna administracja. Zgodę na takie rozwiązanie wyraziły Hamas i inne palestyńskie frakcje. To jeden z punktów planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, którego częścią jest też trwające zawieszenie broni w wojnie z Izraelem.

Ugrupowania zgodziły się na przekazanie władzy w ręce "tymczasowego palestyńskiego komitetu złożonego z niezależnych technokratów (...), odpowiedzialnego za zarządzanie podstawowymi kwestiami związanymi z warunkami życia i podstawowymi usługami" - przekazano w komunikacie Hamasu.

Oświadczenie wydano po spotkaniu w Egipcie, w którym oprócz Hamasu uczestniczyli przedstawiciele zwaśnionego z nim Fatahu, który kontroluje Autonomię Palestyńską - organ współadministrujący okupowanym Zachodnim Brzegiem.

W rozmowach brali też udział reprezentanci mniejszych grup obecnych w Strefie Gazy: Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny.

Nad Strefą Gazy tymczasowo władzę obejmie niezależna technokratyczna administracja
Nad Strefą Gazy tymczasowo władzę obejmie niezależna technokratyczna administracja
Źródło: EPA

Hamas rządzi samodzielnie Strefą Gazy od 2007 r., gdy wygrał na tym terenie wewnętrzny konflikt zbrojny z Fatahem.

Jesienią 2023 r. Hamas zaatakował północny Izrael, co stało się początkiem wojny. Od 10 października obowiązuje rozejm zatwierdzony pod patronatem USA, Egiptu, Kataru i Turcji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
Orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy, które Izrael "kategorycznie odrzuca"
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Trump: nasi sojusznicy są gotowi wkroczyć do Strefy Gazy

Apolityczna administracja palestyńska obejmie zarząd nad Strefą Gazy

Autonomia Palestyńska jest organem administracyjnym OWP, obie struktury są zdominowane przez Fatah. Hamas nie jest częścią OWP, uznawanej na świecie za reprezentację Palestyńczyków.

W zaakceptowanym przez Izrael i Hamas planie pokojowym zapisano, że zarząd nad Strefą Gazy ma przejąć tymczasowa, apolityczna i technokratyczna administracja palestyńska działająca pod nadzorem międzynarodowej Rady Pokoju, którą kierowałby Trump.

Strefa Gazy miałaby być rządzona w ten sposób do czasu, gdy Autonomia Palestyńska zreformuje się i "będzie mogła bezpiecznie i skutecznie odzyskać kontrolę nad Strefą Gazy".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje

Dodano, że wraz z odbudową Strefy Gazy i reformowaniem Autonomii "mogą powstać warunki do wiarygodnego planu dla samostanowienia Palestyńczyków i państwowości", do czego dąży ten naród.

Szczegóły tych ustaleń nie zostały jeszcze wynegocjowane. Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległego państwa palestyńskiego i udziałowi Autonomii w powojennej administracji Strefy Gazy.

Amerykański Departament Stanu przekazał w piątek, że doświadczony dyplomata Steven Fagin zostanie kierownikiem cywilnej części zlokalizowanego w Izraelu Centrum Współpracy Cywilnej i Wojskowej (CMCC). Organ ma nadzorować wprowadzenie zapisów rozejmu w Strefie Gazy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
HamasStrefa GazyIzrael
Czytaj także:
Joanna Warczak laureatką "Okularów" ks. Kaczkowskiego
Joanna Warczak laureatką Okularów ks. Kaczkowskiego
Polska
imageTitle
"Ludzie o tym zapominają". Chce zostać w Barcelonie
EUROSPORT
Bartłomiej Bonk podczas mistrzostw świata w 2013 roku
Spowiedź po latach. "To był zastrzyk testosteronu. Moja głupota"
Tomasz Wiśniowski
Serhij Żadanow z Medalem Wolności
Serhij Żadan z Medalem Wolności
Polska
Litewska straż graniczna
Litwa zamknęła lotniska i granicę z Białorusią
Brak prądu w Kijowie po atakach Rosji, zdjęcie z 24 października
Rosja uderzyła rakietami balistycznymi w Kijów. Są ranni
Premier Donald Tusk
Nowe ugrupowanie, koniec Nowoczesnej, Kaczyński o "nowym imperium"
Warto wiedzieć
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
METEO
imageTitle
Widzew na łopatkach. Podział punktów w Niecieczy
EUROSPORT
imageTitle
UEFA nie pozostała obojętna. Gole Polaka wśród nominowanych
EUROSPORT
pap_20251010_1KN
Putin "ukrywa tę sytuację"
BIZNES
imageTitle
Triumfator Ligi Mistrzów będzie trenował Polaków. Rekordowe zarobki
EUROSPORT
USS Gerald R. Ford pap_20250917_1TC
"Do niszczenia kartelów narkotykowych". Wysyłają najnowszy lotniskowiec
imageTitle
Autor dryblingu "diabolo" nie żyje. Zainspirował kolejne pokolenia
EUROSPORT
36 min
pc
USA puszczą Putina w skarpetkach? "To będzie bomba z opóźnionym zapłonem"
Rozmowy na szczycie
Brejza Woś
"Co trzeba mieć w głowie?" Brejza z Wosiem wymienili się zawiadomieniami
Polska
Wypadek podczas Rajdu Wisły
Poważny wypadek w Rajdzie Wisły. Jedna osoba trafiła do szpitala
EUROSPORT
imageTitle
Pobito rekord frekwencji na meczu polskich piłkarek
EUROSPORT
Silny wiatr, porywy, wichura, podmuchy
Powrót wichur. Gdzie się ich spodziewać
METEO
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
WARSZAWA
pc
Poseł Konfederacji o PiS: idą w kierunku przypieczętowania ruiny państwa
Polska
24 1955 nowoczesna-0004
To koniec Nowoczesnej. Czas na "kolejny etap"
Polska
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek "jedyną osobą, która może to zrobić". A co, "jeżeli sobie nie poradzi"?
Polska
imageTitle
Polski talent błyszczy w elicie. Kapitalne kwalifikacje Tomasiaka
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
"Aż nie chciało mi się wierzyć, że to powiedział"
Polska
Nowy Sącz
Zatrzymania w Nowym Sączu. Prokuratura Europejska o zarzutach dla sześciu osób
Kraków
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
METEO
Donald Tusk
Tusk o Kaczyńskim. "Sąsiadka mówi o takich..."
Polska
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica