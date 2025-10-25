Jest zgoda na tymczasowy rząd w Strefie Gazy

Tak głód zabija dzieci w Gazie Źródło: Fakty o świecie

Ugrupowania zgodziły się na przekazanie władzy w ręce "tymczasowego palestyńskiego komitetu złożonego z niezależnych technokratów (...), odpowiedzialnego za zarządzanie podstawowymi kwestiami związanymi z warunkami życia i podstawowymi usługami" - przekazano w komunikacie Hamasu.

Oświadczenie wydano po spotkaniu w Egipcie, w którym oprócz Hamasu uczestniczyli przedstawiciele zwaśnionego z nim Fatahu, który kontroluje Autonomię Palestyńską - organ współadministrujący okupowanym Zachodnim Brzegiem.

W rozmowach brali też udział reprezentanci mniejszych grup obecnych w Strefie Gazy: Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny.

Nad Strefą Gazy tymczasowo władzę obejmie niezależna technokratyczna administracja Źródło: EPA

Hamas rządzi samodzielnie Strefą Gazy od 2007 r., gdy wygrał na tym terenie wewnętrzny konflikt zbrojny z Fatahem.

Jesienią 2023 r. Hamas zaatakował północny Izrael, co stało się początkiem wojny. Od 10 października obowiązuje rozejm zatwierdzony pod patronatem USA, Egiptu, Kataru i Turcji.

Apolityczna administracja palestyńska obejmie zarząd nad Strefą Gazy

Autonomia Palestyńska jest organem administracyjnym OWP, obie struktury są zdominowane przez Fatah. Hamas nie jest częścią OWP, uznawanej na świecie za reprezentację Palestyńczyków.

W zaakceptowanym przez Izrael i Hamas planie pokojowym zapisano, że zarząd nad Strefą Gazy ma przejąć tymczasowa, apolityczna i technokratyczna administracja palestyńska działająca pod nadzorem międzynarodowej Rady Pokoju, którą kierowałby Trump.

Strefa Gazy miałaby być rządzona w ten sposób do czasu, gdy Autonomia Palestyńska zreformuje się i "będzie mogła bezpiecznie i skutecznie odzyskać kontrolę nad Strefą Gazy".

Dodano, że wraz z odbudową Strefy Gazy i reformowaniem Autonomii "mogą powstać warunki do wiarygodnego planu dla samostanowienia Palestyńczyków i państwowości", do czego dąży ten naród.

Szczegóły tych ustaleń nie zostały jeszcze wynegocjowane. Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległego państwa palestyńskiego i udziałowi Autonomii w powojennej administracji Strefy Gazy.

Amerykański Departament Stanu przekazał w piątek, że doświadczony dyplomata Steven Fagin zostanie kierownikiem cywilnej części zlokalizowanego w Izraelu Centrum Współpracy Cywilnej i Wojskowej (CMCC). Organ ma nadzorować wprowadzenie zapisów rozejmu w Strefie Gazy.

