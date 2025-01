W niewoli ponad rok. Załoga uwolniona

Jemeńscy rebelianci uwolnili załogę statku Galaxy Leader, która została porwana w listopadzie 2023 roku. Bułgarski resort dyplomacji poinformował, że kapitan i jego pomocnik, którzy są Bułgarami, są już w drodze do stolicy Omanu - Muskatu. Sofia wysłała samolot rządowy, który ma przywieźć ich do kraju.

Jak podała należąca do Huti telewizja Al Masirah, załogę wypuszczono w Omanie. Galaxy Leader był jednym z pierwszych statków handlowych zaatakowanych na Morzu Czerwonym przez jemeńskie ugrupowanie, twierdzące, że działa w ramach sojuszu z Hamasem.

Negocjacje na temat zwolnienia 25-osobowej załogi trwały od miesięcy. Aktywną rolę odgrywała w nich europosłanka Elena Jonczewa, która kilkakrotnie jeździła w tej sprawie do Jemenu . Do zwolnienia doszło po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem i Hamasem.

Porwanie statku Galaxy Leader

Statek porwano w listopadzie 2023 r., gdy w drodze z Turcji do Indii zbliżył się do jemeńskiego miasta portowego Al-Hudajda. Co najmniej 10 uzbrojonych porywaczy użyło wojskowego helikoptera, aby wejść na pokład i przejąć stery jednostki.