Świat

Obstawili dom byłego prezydenta. Boją się, że ucieknie

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Źródło: Reuters
Sąd Najwyższy Brazylii we wtorek nakazał policji zwiększenie środków bezpieczeństwa wokół domu byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Polityk przebywa w areszcie domowym w oczekiwaniu na ostatnią fazę procesu związanego z jego domniemanych udziałem w zamachu stanu. Sędzia tłumaczył swoją decyzję wskazując na zwiększone ryzyko ucieczko polityka.

Wśród środków bezpieczeństwa zarządzonych przez sędziego Alexandre'a de Moraesa są m.in. całodobowe patrole.

W uzasadnieniu sędzia wyjaśnił, że stałe monitorowanie domu Bolsonaro jest niezbędne z uwagi na istniejące ryzyko jego ucieczki oraz na fakt, że syn byłego prezydenta, Eduardo Bolsonaro, przebywając w USA próbuje oddziaływać na władze tego kraju na rzecz uwolnienia swego ojca. Policja znalazła projekt listu Bolsonaro z 2024 roku z prośbą o azyl w Argentynie, co sędzia uznał za poszlakę przygotowywania przez byłego prezydenta ucieczki z kraju.

Alexandre de Moraes, jak sprecyzował w piśmie, zalecił obserwację domu Jaira Bolsonaro dyskretnie, a także w sposób, "który nie będzie uciążliwy dla sąsiadów".

Ten sam sędzia na początku sierpnia nakazał umieszczenie Bolsonaro w areszcie domowym, twierdząc, że były prezydent nie przestrzegał nałożonych na niego środków zapobiegawczych.

Decydująca faza procesu byłego prezydenta rozpocznie się 2 września.

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Źródło: Reuters

Proces Bolsonaro

Jair Bolsonaro, który jest oskarżony o udział w domniemanej próbie zamachu stanu w 2023 roku zaprzecza, jakoby przeprowadzony 8 stycznia 2023 roku atak jego zwolenników na główne instytucje państwowe w stolicy kraju Brasilii miał być próbą przewrotu.

Zamieszki te wybuchły krótko po wygraniu niewielką przewagą wyborów prezydenckich przez rywala Bolsonaro - Luiza Inacio Lulę da Silvę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po szturmie na państwowe budynki zatrzymano ponad 1200 prawicowych radykałów

Cień na relacjach Brazylia-USA

Sprawa Jaira Bolsonaro zaciążyła na relacjach pomiędzy Brazylią a USA. Amerykański prezydent Donald Trump, polityczny sojusznik Bolsonaro, ogłosił w sierpniu 50-procentowe cła na brazylijskie towary. Uzasadnił swoją decyzję prowadzonym przeciwko byłemu prezydentowi Brazylii postępowaniem, które uważa za niesprawiedliwe.

Były prezydent w areszcie domowym. Waszyngton oburzony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były prezydent w areszcie domowym. Waszyngton oburzony

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

BrazyliaJair BolsonaroPolicjaSąd
