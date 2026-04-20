Świat Izrael zajął kilkadziesiąt wiosek w Libanie. Pokazali mapę

Rozmowy pokojowe pomiędzy Libanem a Izraelem w Waszyngtonie Źródło: Reuters

Izrael na zajętym obszarze chce utworzyć strefę buforową. Libańskie wioski na tym terenie zostały zniszczone, by - jak twierdzi armia izraelska - ochronić północny Izrael przed atakami proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah.

"Na południe od wysuniętej linii obrony w południowym Libanie działa jednocześnie pięć dywizji i izraelska marynarka wojenna, aby zlikwidować obiekty terrorystycznej infrastruktury Hezbollahu i zapobiec bezpośrednim zagrożeniom dla ludności w północnym Izraelu" - podało izraelskie wojsko w oświadczeniu.

⭕️ REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.



5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites… — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Domy zostaną wyburzone

Źródło w libańskich służbach bezpieczeństwa podało, że libańscy cywile mają dostęp do niektórych wiosek na wytyczonej przez Izrael linii, która oddziela północ kraju od strefy buforowej, ale żołnierze nadal uniemożliwiają im dotarcie do większości wsi w samej strefie.

Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział w niedzielę, że wykorzystywane przez Hezbollah domy na granicy zostaną zburzone, a "wszelkie budowle zagrażające naszym żołnierzom i wszystkie drogi, co do których jest podejrzenie, że (pozostawiono na nich ładunki) wybuchowe, muszą zostać natychmiast zniszczone".

Izraelskie wojsko w Libanie Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Izrael utworzył też strefy buforowe w Syrii i w Strefie Gazy, w której siły izraelskie kontrolują ponad połowę terytorium.

W nocy z czwartku na piątek zaczął obowiązywać rozejm, który przerwał trwające od kilku tygodni ataki Izraela na Liban i Hezbollah. W izraelskich atakach na Liban zginęły 2294 osoby - przekazało w piątek ministerstwo zdrowia w Bejrucie. Izraelska armia poinformowała, że zabiła około 1700 bojowników Hezbollahu.

