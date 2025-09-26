Logo strona główna
Świat

Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie (nagranie z 8 września)
Źródło: Reuters
Izraelska marynarka wojenna jest gotowa, by przechwycić flotyllę humanitarną zmierzającą w stronę Strefy Gazy - oświadczył rzecznik sił obronnych Izraela generał Efi Defrin. Dodał, że Izrael ma dowody, iż inicjatywa jest finansowana przez przedstawicieli Hamasu w Europie.

- Śledzimy ruchy tej flotylli, mamy doświadczenie z przeszłości, ale teraz sytuacja jest inna, to dziesiątki łodzi - powiedział rzecznik sił obronnych Izraela generał Efi Defrin na konferencji prasowej. Dodał, że marynarka wojenna jest gotowa, by bronić izraelskich granic morskich. - Jesteśmy przygotowani, marynarka jest przygotowana - podkreślił wojskowy.

- Wiemy, że ta flotylla została zaplanowana i sfinansowana przez Hamas, przez przedstawicieli Hamasu w Europie - stwierdził również Defrin, przekonując, że Izraela "ma na to niezbite dowody".

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

"Niebezpieczne i nieodpowiedzialne". Władze interweniują w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

"Niebezpieczne i nieodpowiedzialne". Władze interweniują w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

Flotylla zmierza do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud - to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Organizatorzy akcji, w której uczestniczy około 50 łodzi deklarują, że jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tutaj "skala śmierci i zniszczeń przekracza wszelkie inne konflikty"

Zniszczenia w Strefie Gazy
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca.

Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
"Nie mogliśmy się zatrzymać"
Strefa Gazy. Izrael zburzył kolejny wieżowiec w Gazie
"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"
Jacek Tacik
Chłopiec opłakuje swojego brata, Strefa Gazy, 23 lipca 2025 roku
"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
Jacek Tacik

Przedstawiciele izraelskich władz kilkakrotnie zapowiadali, że nie pozwolą flotylli na dopłynięcie do Strefy Gazy. Oferowali też, że umożliwią rozładowanie pomocy humanitarnej w izraelskim porcie i dostarczenie jej do Strefy Gazy lądem, na co nie zgodzili się organizatorzy akcji.

Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy
Źródło: Bruna Casas/Reuters via CNN Newsource

Według izraelskiego MSZ odrzucenie tej oferty świadczy o tym, że prawdziwym celem aktywistów jest wspieranie Hamasu, nie pomoc humanitarna.

Izrael wstrzymuje pomoc humanitarną do Strefy Gazy

W przeszłości Izrael już zatrzymywał statki aktywistów, dochodziło do incydentów, w tym z ofiarami śmiertelnymi.

Różne organizacje pozarządowe od ponad 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie trwającej od 2007 roku izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie do niej pomocy humanitarnej. Legalność izraelskiej blokady jest przedmiotem sporów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy. Samoloty zrzuciły 25 ton

Najgłośniejszym przykładem była Flotylla Wolności, która w 2010 roku odmówiła zmiany kursu i została przejęta na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie. Na jednym statku izraelscy żołnierze napotkali czynny opór członków załogi, odpowiedzieli ogniem, zabijając dziewięciu aktywistów.

Na początku czerwca izraelska marynarka przejęła na wodach międzynarodowych zmierzający do Strefy Gazy jacht, na którym była między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która bierze też udział w obecnej flotylli. Uczestników rejsu deportowano.

W nocy z wtorku na środę kilka jednostek Flotylli Sumud zostało zaatakowanych dronami z bombami hukowymi na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Nie jest jasne, kto dokonał ataku. Na początku września organizatorzy informowali, że jeden ze statków został zaatakowany dronem u wybrzeży Tunezji.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bruna Casas/Reuters via CNN Newsource

