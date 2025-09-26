Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie (nagranie z 8 września) Źródło: Reuters

- Śledzimy ruchy tej flotylli, mamy doświadczenie z przeszłości, ale teraz sytuacja jest inna, to dziesiątki łodzi - powiedział rzecznik sił obronnych Izraela generał Efi Defrin na konferencji prasowej. Dodał, że marynarka wojenna jest gotowa, by bronić izraelskich granic morskich. - Jesteśmy przygotowani, marynarka jest przygotowana - podkreślił wojskowy.

- Wiemy, że ta flotylla została zaplanowana i sfinansowana przez Hamas, przez przedstawicieli Hamasu w Europie - stwierdził również Defrin, przekonując, że Izraela "ma na to niezbite dowody".

Flotylla zmierza do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud - to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Organizatorzy akcji, w której uczestniczy około 50 łodzi deklarują, że jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom.

Zniszczenia w Strefie Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca.

Przedstawiciele izraelskich władz kilkakrotnie zapowiadali, że nie pozwolą flotylli na dopłynięcie do Strefy Gazy. Oferowali też, że umożliwią rozładowanie pomocy humanitarnej w izraelskim porcie i dostarczenie jej do Strefy Gazy lądem, na co nie zgodzili się organizatorzy akcji.

Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy Źródło: Bruna Casas/Reuters via CNN Newsource

Według izraelskiego MSZ odrzucenie tej oferty świadczy o tym, że prawdziwym celem aktywistów jest wspieranie Hamasu, nie pomoc humanitarna.

Izrael wstrzymuje pomoc humanitarną do Strefy Gazy

W przeszłości Izrael już zatrzymywał statki aktywistów, dochodziło do incydentów, w tym z ofiarami śmiertelnymi.

Różne organizacje pozarządowe od ponad 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie trwającej od 2007 roku izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie do niej pomocy humanitarnej. Legalność izraelskiej blokady jest przedmiotem sporów.

Najgłośniejszym przykładem była Flotylla Wolności, która w 2010 roku odmówiła zmiany kursu i została przejęta na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie. Na jednym statku izraelscy żołnierze napotkali czynny opór członków załogi, odpowiedzieli ogniem, zabijając dziewięciu aktywistów.

Na początku czerwca izraelska marynarka przejęła na wodach międzynarodowych zmierzający do Strefy Gazy jacht, na którym była między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która bierze też udział w obecnej flotylli. Uczestników rejsu deportowano.

W nocy z wtorku na środę kilka jednostek Flotylli Sumud zostało zaatakowanych dronami z bombami hukowymi na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Nie jest jasne, kto dokonał ataku. Na początku września organizatorzy informowali, że jeden ze statków został zaatakowany dronem u wybrzeży Tunezji.