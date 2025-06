Ministrowie z krajów zachodnich spotkają się z irańskim szefem dyplomacji

Zdjęcia satelitarne pokazują irańskie obiekty nuklearne w Natanz przed i po atakach Izraela Źródło: Reuters/Maxar

Kluczowe fakty: Ministrowie - według Reutersa - mają najpierw spotkać się we własnym gronie, a później podjąć rozmowy ze stroną irańską.

Chcą poruszyć kwestię wykorzystania programu nuklearnego.

Jednocześnie szef MSZ Francji otrzymał od Emmanuela Macrona o przygotowanie inicjatywy pokojowej dla Iranu i Izraela.

Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Iranu spotkają się w piątek w Genewie, by omówić irański program nuklearny - podał w środę wieczorem Reuters, powołując się na niemieckie źródło dyplomatyczne.

Ministrowie trzech krajów - Johann Wadephul, Jean-Noel Barrot i David Lammy - spotkają się najpierw z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas w konsulacie Niemiec w Genewie. Następnie wspólnie podejmą rozmowy z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczi.

Celem rozmów, które według źródła odbywają się we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jest przekonanie strony irańskiej do stanowczego zagwarantowania, że Teheran będzie wykorzystywać swój program nuklearny wyłącznie do celów cywilnych.

Według źródła po rozmowach ma nastąpić dialog wszystkich stron na szczeblu ekspertów.

Macron zlecił przygotowanie inicjatywy pokojowej

Wcześniej w środę Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do ministra Barrota z prośbą o przygotowanie w najbliższych dniach wraz z partnerami europejskimi inicjatywy, która doprowadziłaby do zakończenia konfliktu Izraela z Iranem.

W komunikacie nawiązano do wypowiedzi Macrona na szczycie G7 w Kanadzie, gdzie zaznaczył, że rozwiązanie programu nuklearnego i rakiet balistycznych Iranu może nastąpić jedynie przez negocjacje.

Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Barrot miałby przygotować wraz z europejskimi partnerami propozycję pokojową.

Prezydent ocenił też, że konieczne jest położenie kresu tym operacjom wojskowym i zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby podjęło kroki w celu ułatwienia obywatelom Francji wyjazdu z Iranu i Izraela.

Konflikt Izraela z Iranem

Wzajemne ataku prowadzone są od 13 czerwca po rozpoczęciu tego dnia przez Izrael zmasowanych nalotów na Iran.

Deklarowanym celem izraelskiej ofensywy jest wyeliminowanie programu nuklearnego Iranu i zniszczenie wojsk rakietowych tego kraju. Według administracji premiera Benjamina Netanjahu Teheran był bliski uzyskania bomby nuklearnej, co stanowiłoby bezpośrednie zagrożenia dla Izraela

