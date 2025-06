Trump "powstrzymał" plan Izraela. Netanjahu: nie zamierzam się w to zagłębiać

Fala izraelskich ataków na Iran. Co z odwetem? I wsparciem ze strony USA? Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Od piątku trwa eskalacja konfliktu pomiędzy Iranem a Izraelem.

Agencja Reuters poinformowała o planach Izraelczyków wobec najwyższego przywódcy Iranu.

W tvn24.pl na bieżąco relacjonujemy sytuację na Bliskim Wschodzie

Reuters, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników, przekazał, że Izraelczycy mieli plan zabicia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia. Powstrzymać miał ich Donald Trump, który zawetował pomysł.

- Czy Irańczycy zabili już Amerykanina? Nie. Dopóki tego nie zrobią, nawet nie mówimy o atakach na przywódców politycznych - miał powiedzieć jeden z urzędników administracji USA.

Stały kontakt USA z Jerozolimą

Urzędnicy, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli, że najwyżsi urzędnicy amerykańscy byli w stałym kontakcie z urzędnikami izraelskimi w dniach, w których Izrael przeprowadził zmasowany atak na Iran w celu powstrzymania rozwijanego tam programu nuklearnego.

Przekazali też, że Izraelczycy poinformowali, że mieli okazję zabić najwyższego przywódcę Iranu, ale Trump odrzucił ich plan. Urzędnicy nie chcieli powiedzieć, czy Trump sam przekazał tę wiadomość, ale prezydent USA często komunikował się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Benjamin Netanjahu i Donald Trump Źródło: YURI GRIPAS/PAP

"Nie zamierzam się w to zagłębiać"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu został zapytany o doniesienia Reutera podczas niedzielnego wywiadu dla Fox News. - Jest wiele fałszywych doniesień o rozmowach, które nigdy nie miały miejsca i nie zamierzam się w to zagłębiać - odparł.

- Ale mogę powiedzieć, że myślę, że robimy to, co musimy zrobić. I myślę, że Stany Zjednoczone wiedzą, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych - dodał Netanjahu. Zaznaczył, że poinformował zawczasu Trumpa o planowanej operacji przeciwko Iranowi.

W nocy z soboty na niedzielę po raz kolejny doszło do wzajemnych ataków między Izraelem i Iranem. Tej nocy Teheran dwukrotnie wystrzelił pociski w kierunku izraelskich miast. Według źródeł izraelskich w wyniku irańskich ataków zginęło co najmniej dziesięć osób, a około 200 zostało rannych.