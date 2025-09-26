Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali

Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali
Netanjahu zabiera głos na forum ONZ, część zgromadzonych wychodzi
Źródło: Reuters
Premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłosił w siedzibie ONZ w Nowym Jorku przemówienie na temat działań jego kraju, między innymi w walce z Hamasem. Netanjahu próbował je uzasadnić, podczas gdy ciążą na nim oskarżenia o zbrodnie wojenne w Gazie. Kiedy szef izraelskiego rządu zaczynał swoje wystąpienie, część zgromadzonych wyszła z sali.

Benjamin Netanjahu przemawiał w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał o 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael. Zginęło łącznie około 1200 osób, głównie cywilów, a 250 zostało uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów do Strefy Gazy. 

- Większość świata nie pamięta już 7 października. Ale my pamiętamy - powiedział Netanjahu. Podkreślił też, że Izrael zrobi wszystko, aby uwolnić zakładników. - Nie zapomnieliśmy o was - ani na chwilę - dodał.

Biuro Netanjahu nakazało wojsku, by rozstawiło w Strefie Gazy głośniki, z których będzie transmitowane przemówienie szefa rządu - poinformowały izraelskie media. Według źródeł gazety "Haarec" transmisja jest traktowana jako "akt wojny psychologicznej".

Tekst aktualizowany.

Netanjahu w ONZ. W tle oskarżenia o zbrodnie w Gazie i nakaz aresztowania

Według lokalnego ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy izraelska odpowiedź militarna doprowadziła do śmierci około 65 tysięcy osób, a znaczna część tego terytorium została zrujnowana. W Gazie trwa kryzys humanitarny, a organizacje pomocowe oskarżają Izrael o wywołanie głodu, od którego umierają dzieci.

Netanjahu przybył do Nowego Jorku w czwartek wieczorem. Jak komentowały media, po raz pierwszy poleciał do USA okrężną drogą, w dużej mierze omijając Europę i nadkładając około 600 kilometrów drogi. Wiązano to z obawami o reakcję państw, które wyraźnie nie odrzuciły nakazu aresztowania nałożonego na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy.

Benjamin Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali
Benjamin Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali
Źródło: Reuters

Rok temu podczas przemówienia przed ONZ Netanjahu mówił między innymi, że Izrael chce pokoju, ale konsekwentnie broni się przed wrogami, pragnącymi jego zniszczenia. Jako głównego wroga Izraela określił Iran i jego sprzymierzeńców. Po zakończeniu wystąpienia premiera izraelska armia rozpoczęła zmasowany nalot na stolicę Libanu, Bejrut, w czasie którego zabito przywódcę wspieranego przez Iran Hezbollahu, Hasana Nasrallaha. Według niektórych doniesień Netanjahu wydał rozkaz do ataku tuż przed przemówieniem w ONZ. W ciągu roku od poprzedniego wystąpienia Netanjahu na forum ONZ Izrael kontynuował wojnę w Strefie Gazy, która doprowadziła do pogłębiającego się kryzysu humanitarnego i głodu Palestyńczyków. Izrael zaatakował też bezpośrednio Iran, kontynuował naloty między innymi na Jemen. Uderzył również w Katar, który jest sojusznikiem USA.

Doprowadziło to do nasilenia krytyki Izraela ze strony światowej opinii publicznej oraz coraz większej izolacji tego państwa na arenie międzynarodowej.

Napięcia na linii Trump - Netanjahu

Największym sojusznikiem Izraela pozostają USA. W styczniu władzę w Waszyngtonie przejął Donald Trump, który jest uznawany za bardziej bezkrytycznego w stosunku do polityki Netanjahu niż jego poprzednik, Joe Biden.

Według mediów w ostatnim czasie w relacjach Trump - Netanjahu pojawiły się jednak napięcia. Amerykański prezydent wielokrotnie podkreślał, że chce jak najszybszego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Trump ma naciskać w tej sprawie na izraelskiego premiera.

W czwartek przywódca USA publicznie oświadczył, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu - czyli krok, do którego nawołuje sprzymierzona z Netanjahu izraelska skrajna prawica.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IzraelBenjamin NetanjahuOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
Michał Kamiński
Czy Tusk ufa Kamińskiemu? Krótka odpowiedź
Polska
Donald Tusk
Tusk "nie jest zadowolony", ale "nie może kwestionować"
Polska
imageTitle
"Koszykówka uratowała mi życie". Lampe gościem podcastu Eurosportu
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kierwiński podważył skuteczność nocnej prohibicji w Krakowie. Dane podał wybiórczo
Bartłomiej Plewnia
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
METEO
"Niewidzialna walka"
Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni
Kultura i styl
Sąd nakazał przeczytanie "Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego
FAŁSZ"Sąd nakazał przeczytanie książki, a jak nie to idziesz do paki". Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk: nie akceptuję głosowania w tej sprawie
BIZNES
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
WARSZAWA
Lidzbark Warmiński
Znany raper pomylił Warmię z Mazurami. Natychmiastowa odpowiedź influencerki
Olsztyn
Auto owinęło się wokół drzewa
Auto owinęło się wokół drzewa. Nie żyje 23-latek
Lublin
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
WARSZAWA
Pożar wybuchł w bazie PKS
Duży pożar magazynu. W ogniu baza PKS
Poznań
Zatrzymany 60-latek
Polak deportowany z Karaibów. W klapkach i kąpielówkach trafił do aresztu
Kraków
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Powstanie pierwszy od ponad 20 lat park narodowy
Szczecin
117
"Superstulatka" dożyła 117 lat. Przed śmiercią miała jedną prośbę
Ewa Żebrowska
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia
Wybór Wrony
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
WARSZAWA
Tony Blair
Tony Blair we władzach Strefy Gazy? Media o rozmowach z Trumpem
Świat
Oskarżony przed sądem
"Sąd może przymknąć na to oko". Wolontariusz oskarżony o grożenie strażnikom uniewinniony
Białystok
Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem zakończyła utratą oszczędności
Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej
Zdrowie
Atak na ratownika medycznego
19-latek zaatakował ratowników w karetce. Usłyszał zarzuty
Wrocław
Religia w szkole
Biskup będzie decydował o twoim dziecku? Projekt przeszedł w Sejmie
Polska
shutterstock_1651751074
"Koniec ustawy łańcuchowej"
Polska
Diament William
"Nie byłam pewna, co to może być". Cenne znalezisko podczas zabawy
Maciej Wacławik
Bogdan Święczkowski
Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"
Polska
shutterstock_2519304591
Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"
Anna Bielecka
imageTitle
"Kosmiczna" podwójna parada nagrodzona
EUROSPORT
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica