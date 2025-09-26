Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali

Benjamin Netanjahu przemawiał w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał o 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael. Zginęło łącznie około 1200 osób, głównie cywilów, a 250 zostało uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów do Strefy Gazy.
- Większość świata nie pamięta już 7 października. Ale my pamiętamy - powiedział Netanjahu. Podkreślił też, że Izrael zrobi wszystko, aby uwolnić zakładników. - Nie zapomnieliśmy o was - ani na chwilę - dodał.
Biuro Netanjahu nakazało wojsku, by rozstawiło w Strefie Gazy głośniki, z których będzie transmitowane przemówienie szefa rządu - poinformowały izraelskie media. Według źródeł gazety "Haarec" transmisja jest traktowana jako "akt wojny psychologicznej".
Netanjahu w ONZ. W tle oskarżenia o zbrodnie w Gazie i nakaz aresztowania
Według lokalnego ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy izraelska odpowiedź militarna doprowadziła do śmierci około 65 tysięcy osób, a znaczna część tego terytorium została zrujnowana. W Gazie trwa kryzys humanitarny, a organizacje pomocowe oskarżają Izrael o wywołanie głodu, od którego umierają dzieci.
Netanjahu przybył do Nowego Jorku w czwartek wieczorem. Jak komentowały media, po raz pierwszy poleciał do USA okrężną drogą, w dużej mierze omijając Europę i nadkładając około 600 kilometrów drogi. Wiązano to z obawami o reakcję państw, które wyraźnie nie odrzuciły nakazu aresztowania nałożonego na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy.
Rok temu podczas przemówienia przed ONZ Netanjahu mówił między innymi, że Izrael chce pokoju, ale konsekwentnie broni się przed wrogami, pragnącymi jego zniszczenia. Jako głównego wroga Izraela określił Iran i jego sprzymierzeńców. Po zakończeniu wystąpienia premiera izraelska armia rozpoczęła zmasowany nalot na stolicę Libanu, Bejrut, w czasie którego zabito przywódcę wspieranego przez Iran Hezbollahu, Hasana Nasrallaha. Według niektórych doniesień Netanjahu wydał rozkaz do ataku tuż przed przemówieniem w ONZ. W ciągu roku od poprzedniego wystąpienia Netanjahu na forum ONZ Izrael kontynuował wojnę w Strefie Gazy, która doprowadziła do pogłębiającego się kryzysu humanitarnego i głodu Palestyńczyków. Izrael zaatakował też bezpośrednio Iran, kontynuował naloty między innymi na Jemen. Uderzył również w Katar, który jest sojusznikiem USA.
Doprowadziło to do nasilenia krytyki Izraela ze strony światowej opinii publicznej oraz coraz większej izolacji tego państwa na arenie międzynarodowej.
Napięcia na linii Trump - Netanjahu
Największym sojusznikiem Izraela pozostają USA. W styczniu władzę w Waszyngtonie przejął Donald Trump, który jest uznawany za bardziej bezkrytycznego w stosunku do polityki Netanjahu niż jego poprzednik, Joe Biden.
Według mediów w ostatnim czasie w relacjach Trump - Netanjahu pojawiły się jednak napięcia. Amerykański prezydent wielokrotnie podkreślał, że chce jak najszybszego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Trump ma naciskać w tej sprawie na izraelskiego premiera.
W czwartek przywódca USA publicznie oświadczył, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu - czyli krok, do którego nawołuje sprzymierzona z Netanjahu izraelska skrajna prawica.
