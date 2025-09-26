Netanjahu zabiera głos na forum ONZ, część zgromadzonych wychodzi Źródło: Reuters

Benjamin Netanjahu przemawiał w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał o 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael. Zginęło łącznie około 1200 osób, głównie cywilów, a 250 zostało uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów do Strefy Gazy.

- Większość świata nie pamięta już 7 października. Ale my pamiętamy - powiedział Netanjahu. Podkreślił też, że Izrael zrobi wszystko, aby uwolnić zakładników. - Nie zapomnieliśmy o was - ani na chwilę - dodał.

Biuro Netanjahu nakazało wojsku, by rozstawiło w Strefie Gazy głośniki, z których będzie transmitowane przemówienie szefa rządu - poinformowały izraelskie media. Według źródeł gazety "Haarec" transmisja jest traktowana jako "akt wojny psychologicznej".

Netanjahu w ONZ. W tle oskarżenia o zbrodnie w Gazie i nakaz aresztowania

Według lokalnego ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy izraelska odpowiedź militarna doprowadziła do śmierci około 65 tysięcy osób, a znaczna część tego terytorium została zrujnowana. W Gazie trwa kryzys humanitarny, a organizacje pomocowe oskarżają Izrael o wywołanie głodu, od którego umierają dzieci.

Netanjahu przybył do Nowego Jorku w czwartek wieczorem. Jak komentowały media, po raz pierwszy poleciał do USA okrężną drogą, w dużej mierze omijając Europę i nadkładając około 600 kilometrów drogi. Wiązano to z obawami o reakcję państw, które wyraźnie nie odrzuciły nakazu aresztowania nałożonego na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy.

Benjamin Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali Źródło: Reuters

Rok temu podczas przemówienia przed ONZ Netanjahu mówił między innymi, że Izrael chce pokoju, ale konsekwentnie broni się przed wrogami, pragnącymi jego zniszczenia. Jako głównego wroga Izraela określił Iran i jego sprzymierzeńców. Po zakończeniu wystąpienia premiera izraelska armia rozpoczęła zmasowany nalot na stolicę Libanu, Bejrut, w czasie którego zabito przywódcę wspieranego przez Iran Hezbollahu, Hasana Nasrallaha. Według niektórych doniesień Netanjahu wydał rozkaz do ataku tuż przed przemówieniem w ONZ. W ciągu roku od poprzedniego wystąpienia Netanjahu na forum ONZ Izrael kontynuował wojnę w Strefie Gazy, która doprowadziła do pogłębiającego się kryzysu humanitarnego i głodu Palestyńczyków. Izrael zaatakował też bezpośrednio Iran, kontynuował naloty między innymi na Jemen. Uderzył również w Katar, który jest sojusznikiem USA.

Doprowadziło to do nasilenia krytyki Izraela ze strony światowej opinii publicznej oraz coraz większej izolacji tego państwa na arenie międzynarodowej.

Napięcia na linii Trump - Netanjahu

Największym sojusznikiem Izraela pozostają USA. W styczniu władzę w Waszyngtonie przejął Donald Trump, który jest uznawany za bardziej bezkrytycznego w stosunku do polityki Netanjahu niż jego poprzednik, Joe Biden.

Według mediów w ostatnim czasie w relacjach Trump - Netanjahu pojawiły się jednak napięcia. Amerykański prezydent wielokrotnie podkreślał, że chce jak najszybszego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Trump ma naciskać w tej sprawie na izraelskiego premiera.

W czwartek przywódca USA publicznie oświadczył, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu - czyli krok, do którego nawołuje sprzymierzona z Netanjahu izraelska skrajna prawica.

