Frachtowiec Rona regularnie kursował między portami w Iranie a rosyjskimi portami w Astrachaniu, Machaczkale i Azowie, na trasie, którą ukraiński wywiad zidentyfikował jako szlak transportu irańskiej broni do Rosji, wykorzystywanej przeciwko Ukrainie. Według ustaleń tych służb tylko między październikiem 2024 a grudniem 2025 roku Rona odbył na tej trasie 20 rejsów.

Płynący po raz kolejny do Astrachania frachtowiec, nim poszedł na dno, na śródokręciu doznał poważnych uszkodzeń, którym towarzyszyły kłęby czarnego dymu - informował w środę ukraiński kanał Astra. Na nadany sygnał SOS szybko zareagowała turkmeńska straż przybrzeżna, która uratowała całą 14-osobową załogę pochodzącą z Iranu i Indii.

Iran dostarcza broń Rosji na wojnę z Ukrainą

Szlakiem, który regularnie pokonywał Rona, Teheran od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę dostarczył Moskwie broń wartą miliardy dolarów. Tylko w pierwszych miesiącach 2023 roku irańskie lub pływające pod irańską banderą statki towarowe przewiozły przez Morze Kaspijskie do Rosji ponad 300 tysięcy pocisków artyleryjskich i miliony sztuk amunicji - informował w kwietniu 2023 roku "The Wall Street Journal", opisując tę przemytniczą trasę morską.

Od końca 2021 roku irański reżim sprzedał Rosji także pociski rakietowe o wartości prawie trzech miliardów dolarów - przekazała w miniony poniedziałek agencja Bloomberga, powołując się na zachodniego urzędnika ds. bezpieczeństwa.

Te umowy wojskowe między Moskwą i Teheranem obejmowały również ponad 1000 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, prawie 200 rakiet ziemia-powietrze oraz tysiące dronów Shahed-136, których technologię Iran ostatecznie przekazał Rosjanom, umożliwiając im produkcję pod własną nazwą Geran-2.

