Świat

Statek, którym mogła być transportowana broń dla Rosji, zatonął na Morzu Kaspijskim

Morze Kaspijskie
Rosyjskie drony na wojnie w Ukrainie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Pływający pod banderą Iranu frachtowiec Rona zatonął w środę u wybrzeży Turkmenistanu - podały władze w Aszchabadzie. Statek kursował na trasie, którą irańska broń trafia do Rosji, a potem na wojnę w Ukrainie, uważa wywiad w Kijowie.

Frachtowiec Rona regularnie kursował między portami w Iranie a rosyjskimi portami w Astrachaniu, Machaczkale i Azowie, na trasie, którą ukraiński wywiad zidentyfikował jako szlak transportu irańskiej broni do Rosji, wykorzystywanej przeciwko Ukrainie. Według ustaleń tych służb tylko między październikiem 2024 a grudniem 2025 roku Rona odbył na tej trasie 20 rejsów.

Płynący po raz kolejny do Astrachania frachtowiec, nim poszedł na dno, na śródokręciu doznał poważnych uszkodzeń, którym towarzyszyły kłęby czarnego dymu - informował w środę ukraiński kanał Astra. Na nadany sygnał SOS szybko zareagowała turkmeńska straż przybrzeżna, która uratowała całą 14-osobową załogę pochodzącą z Iranu i Indii.

Iran dostarcza broń Rosji na wojnę z Ukrainą

Szlakiem, który regularnie pokonywał Rona, Teheran od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę dostarczył Moskwie broń wartą miliardy dolarów. Tylko w pierwszych miesiącach 2023 roku irańskie lub pływające pod irańską banderą statki towarowe przewiozły przez Morze Kaspijskie do Rosji ponad 300 tysięcy pocisków artyleryjskich i miliony sztuk amunicji - informował w kwietniu 2023 roku "The Wall Street Journal", opisując tę przemytniczą trasę morską.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi, Rosja reaguje
Chiński niszczyciel rakietowy Tangshan (Hull 122) w porcie Simon's Town w pobliżu Kapsztadu
Iran wycofuje się z ćwiczeń z Rosją i Chinami
Władimir Putin i Masud Pezeszkian. Spotkanie na Kremlu (17.01.2025)
Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?
Tatiana Serwetnyk

Od końca 2021 roku irański reżim sprzedał Rosji także pociski rakietowe o wartości prawie trzech miliardów dolarów - przekazała w miniony poniedziałek agencja Bloomberga, powołując się na zachodniego urzędnika ds. bezpieczeństwa.

Te umowy wojskowe między Moskwą i Teheranem obejmowały również ponad 1000 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, prawie 200 rakiet ziemia-powietrze oraz tysiące dronów Shahed-136, których technologię Iran ostatecznie przekazał Rosjanom, umożliwiając im produkcję pod własną nazwą Geran-2.

OGLĄDAJ: "Rosji imponuje siła", ale "takiego scenariusza Kreml sobie nie wyobraża"
Putin

"Rosji imponuje siła", ale "takiego scenariusza Kreml sobie nie wyobraża"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica