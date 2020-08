"Męczennik Kasem Sulejmani". Iran pokazuje nowe pociski

Minister obrony Amir Hatami powiedział w czwartkowym wystąpieniu telewizyjnym, że "Męczennik Kasem Sulejmani" to pocisk balistyczny ziemia-ziemia o zasięgu do 1,4 tysiąca kilometrów. "Męczennik Abu Mahdi" to pocisk manewrujący o zasięgu ponad tysiąca kilometrów.