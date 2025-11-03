Logo strona główna
Świat

Za dwa tygodnie skończy się woda? Stołeczny zbiornik pełny w ośmiu procentach

Jedna z zapór zbiorników zaopatrujących Teheran w wodę
Jedna z zapór zbiorników zaopatrujących Teheran w wodę
Źródło: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images
Główny zbiornik zaopatrujący Teheran w wodę pitną za dwa tygodnie będzie całkiem pusty - informują irańskie media. Cały kraj mierzy się z najgorszą od dziesięcioleci suszą, a kryzys braku wody w stolicy jest tak poważny, że władze rozważają jej przeniesienie.

Iran zmaga się z poważnym kryzysem dostępności pitnej wody. Pod koniec lipca władze kraju obawiały się, że może nadejść "dzień zero", w którym w irańskiej stolicy całkowicie zabraknie zasobów. 2 listopada państwowe media poinformowały, że dzień ten się zbliża, ponieważ główne źródło wody pitnej Teheranu może w najbliższym czasie wyschnąć z powodu historycznej suszy - donosi "Al Dżazira".

Behzad Parsa, dyrektor stołecznego przedsiębiorstwa wodociągowego cytowany przez agencję IRNA przyznał, że zapora Amir Kabir, która tworzy najważniejszy z pięciu zbiorników zaopatrujących Teheran w wodę, "mieści zaledwie 14 milionów metrów sześciennych wody, co stanowi osiem procent jego pojemności".

Dodał, że przy takim poziomie wody, zapora może zaopatrywać Teheran w wodę jeszcze jedynie "przez dwa tygodnie". Parsa nie przekazał, jaki jest stan wody w pozostałych czterech zbiornikach. Zaznaczył jednak, że w regionie Teheranu nastąpił "100-procentowy spadek opadów" w porównaniu ze średnimi długoterminowymi.

Iran bez wody

Parsa wezwał mieszkańców do ograniczenia zużycia, ostrzegając, że bez "pilnych działań, które pozwolą oszczędzać wodę, i zmian w sposobie jej użytkowania" miasto może stanąć przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia bezpiecznej wody pitnej milionom ludzi.

Jak podaje "Al Dżazira", w ramach działań mających na celu oszczędzanie wody, w ostatnich dniach odcięto już dostawy do kilku dzielnic irańskiej stolicy. Latem przerwy w dostawach prądu i wody zdarzały się zaś niemal codziennie podczas fali upałów, w której temperatura w Teheranie przekraczała 40 stopni Celsjusza. Obniżano również wówczas ciśnienie wody.

Teheran zamieszkiwany jest przez ok. 10 milionów ludzi. Według irańskich mediów mieszkańcy miasta zużywają około trzech milionów metrów sześciennych wody dziennie. Za niedobory obwinia się niewłaściwe zarządzanie i nadmierną eksploatację zasobów podziemnych, a także narastający wpływ zmian klimatu. Iran od pięciu lat doświadcza dotkliwych susz, a w tym roku jest ona najgorsza w historii - zauważa CNN.

Ponad 50 stopni. Władze ograniczają dostęp do wody
Dowiedz się więcej:

Ponad 50 stopni. Władze ograniczają dostęp do wody

METEO

Iran przeniesie stolicę?

W październiku Masud Pezeszkian, prezydent Iranu poinformował, że w 2024 roku przedstawił propozycję przeniesienia stolicy najwyższemu przywódcy, ajatollahowi Ali Chamenei. Przyznał, że spotkała się ona z dużą krytyką, ale jak wyjaśnił, narastający kryzys zasobów jest tak poważny, że Iran ma obecnie obowiązek przenieść stolicę i nie ma innego wyboru.

Iran musi przenieść stolicę? Prezydent: nie ma wyboru
Dowiedz się więcej:

Iran musi przenieść stolicę? Prezydent: nie ma wyboru

Obecny prezydent Iranu, którego populacja wynosi ok. 91,5 mln, już kilkukrotnie podnosił publicznie kwestię przeniesienia stolicy w inne miejsce z powodu niemożności zapewnienia metropolii wystarczającej ilości wody. Wyczerpywanie się wód gruntowych powoduje, że w najgorzej zaopatrzonych w wodę rejonach przestaje być już możliwe uprawianie ziemi.

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: Al Dżazira, Iran International, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images

