Iran zaatakował Izrael. Kilkanaście kilometrów od "Reaktora Dimona"

Atak na Dimonę. Iran uderzył w miejsce kojarzone z izraelskim programem zbrojeń jądrowych

Według służb ratowniczych irański pocisk uderzył w sobotę bezpośrednio w budynek miejski w Dimonie - przekazał portal "Times of Israel". Armia izraelska poinformowała, że wysłała na miejsce oddziały poszukiwawczo-ratownicze.

Jak przekazały media, wieczorem w mieście ponownie rozległy się syreny alarmowe informujące, że Iran wystrzeliwuje kolejną rakietę w kierunku tego obszaru.

Miejsce związane z izraelską bronią atomową

Dimona leży około 35 kilometrów na zachód od Morza Martwego. Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew, potocznie znane jako "Reaktor Dimona", znajduje się 13 kilometrów od miasta i jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych.

Izrael, który nie jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, nie potwierdza ani nie zaprzecza, że takową broń posiada.

Na początku marca Teheran zagroził atakiem na obiekty w Dimonie, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu Iranie - doniosła agencja prasowa ISNA, powołująca się na irańskiego przedstawiciela wojskowego.

Opracował Filip Czerwiński