Świat

Iran zaatakował Izrael. Kilkanaście kilometrów od "Reaktora Dimona"

Atak na Dimonę. Iran uderzył w miejsce kojarzone z izraelskim programem zbrojeń jądrowych
Około 20 osób zostało rannych w irańskim ataku rakietowym na miasto Dimona w Izraelu. Niedaleko Dimony znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa, które jest ważnym miejscem dla izraelskiego programu broni atomowej.

Według służb ratowniczych irański pocisk uderzył w sobotę bezpośrednio w budynek miejski w Dimonie - przekazał portal "Times of Israel". Armia izraelska poinformowała, że wysłała na miejsce oddziały poszukiwawczo-ratownicze.

Jak przekazały media, wieczorem w mieście ponownie rozległy się syreny alarmowe informujące, że Iran wystrzeliwuje kolejną rakietę w kierunku tego obszaru.

"Największa eliminacja marynarki wojennej od czasu II wojny światowej"
"Największa eliminacja marynarki wojennej od czasu II wojny światowej"

Miejsce związane z izraelską bronią atomową

Dimona leży około 35 kilometrów na zachód od Morza Martwego. Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew, potocznie znane jako "Reaktor Dimona", znajduje się 13 kilometrów od miasta i jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych.

Izrael, który nie jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, nie potwierdza ani nie zaprzecza, że takową broń posiada.

Na początku marca Teheran zagroził atakiem na obiekty w Dimonie, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu Iranie - doniosła agencja prasowa ISNA, powołująca się na irańskiego przedstawiciela wojskowego.

OGLĄDAJ: "Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa
"Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Czytaj także:
Przymrozki, noc, zimno
Tutaj temperatura przy gruncie mocno spadnie
METEO
imageTitle
Duże wyzwanie. Ostatnia Polka walczy w Miami
RELACJA
imageTitle
Swoboda nie sprawiła niespodzianki w Toruniu
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne złoto Duplantisa i rekord, ale nie świata
EUROSPORT
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
METEO
imageTitle
Fenomenalny Szymański halowym mistrzem świata
EUROSPORT
imageTitle
Przez chwilę było nerwowo. Bukowiecka halową wicemistrzynią świata
EUROSPORT
imageTitle
Zacięta walka o finał World Open. O'Sullivan poznał rywala
EUROSPORT
pc
"Prezydent znowu uzurpuje sobie prawa, których nie ma"
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Orbana. Tusk: fatalny błąd
Świat
imageTitle
Chwila warta 50 tysięcy dolarów. Kapitalny rekord świata w Toruniu
EUROSPORT
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
METEO
imageTitle
Wymiana ciosów w derbach Pomorza. Ostatnie słowo należało do Lechii
EUROSPORT
Robert Mueller
Zmarł były szef FBI. Trump: cieszę się
Świat
imageTitle
Podwójne święto Cracovii. Przełamanie i powrót Glika
EUROSPORT
imageTitle
Wielki dzień Austriaka, wpadka faworyta, klęska Polaków
EUROSPORT
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
METEO
Aleksander Zniszczoł
Zniszczoł ratował honor Biało-Czerwonych w Vikersund
EUROSPORT
Donald Trump podczas CPAC w Budapeszcie
"Pełne i całkowite poparcie" na trzy tygodnie przed wyborami
Świat
Kamil Majchrzak
Majchrzak zostaje w Miami. Odprawił amerykańską nadzieję tenisa
EUROSPORT
43 min
shutterstock_2464301117
Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa. Tak działają oszuści
Superwizjer. Podcast
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
METEO
imageTitle
Spektakularny triumf poobijanego Pogaczara w Mediolan - San Remo
EUROSPORT
Protest mniejszości białoruskiej, Wilno, Litwa
Łukaszenka znów go nie uwolnił. Dlaczego?
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Wiadomość nadeszła w mixed zonie. "Zaczęłam piszczeć ze szczęścia"
EUROSPORT
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
METEO
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
Ojczym wykorzystywał dziewczynkę. Sąd skazał matkę za to, że jej nie pomogła
Wrocław
imageTitle
Kwiatkowski jak Niewiadoma-Phinney. Pechowy dzień dla polskiego kolarstwa
EUROSPORT
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
30 min
Trump
Najpierw prosił, teraz grozi. Czego Trump chce od NATO?
Ciekawe czasy
