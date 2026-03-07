- Trwa ósmy dzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Zabity w nich został ajatollah Ali Chamenei. Iran odpowiada uderzeniami na Izrael oraz siły USA w różnych krajach.
- Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka HRANA podała zaktualizowaną liczbę ofiar w Iranie - od początku wojny zginęło co najmniej 1114 cywilów, w tym 183 dzieci.
- Polska wysłała do Omanu dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą w celu ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Pierwsi Polacy wrócili już do kraju.
- Donald Trump oświadczył, że nie zamierza zawierać żadnej umowy z Iranem i liczy na "bezwarunkową kapitulację" Teheranu. Wspomniał też o wyborze "wspaniałego i akceptowalnego" przywódcy bądź przywódców kraju.
Linie Emirates poinformowały w mediach społecznościowych, że wszystkie loty do i z Dubaju zostały zawieszone do odwołania.
"Prosimy nie udawać się na lotnisko" - zaapelowano.
Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały na platformie X, że ponad 80 izraelskich myśliwców zaatakowało kluczową infrastrukturę wojskową reżimu irańskiego w Teheranie i centralnym Iranie.
Wśród celów, które obejmowała operacja, wymieniono między innymi magazyny pocisków balistycznych, podziemną infrastrukturę dowodzenia pociskami rakietowymi czy skierowane na Izrael wyrzutnie rakietowe.
We wpisie przekazano też, że jednym z celów był Uniwersytet Imama Hosseina, który był - jak napisano - wykorzystywany do szkolenia oficerów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Na opublikowanych w sobotę nagraniach naocznych świadków zaobserwowano rozległy pożar i kłęby dymu w kierunku teherańskiego lotniska Mehrabad.
Lokalizacja poniższego nagrania została zweryfikowana przez Reuters. Agencji zaznacza, że nie udało jej się zweryfikować jego daty, jednak nie znaleziono w internecie wersji nagrania sprzed 7 marca.
O intensywnych atakach powietrznych na lotnisko Mehrabad informowała wcześniej między innymi półoficjalna agencja informacyjna w Iranie Tasnim.
Reuters - powołując się na agencję Mehr - przekazał, że w kilku częściach Teheranu są słyszalne eksplozje.
Zjednoczone Emiraty Arabskie przekazały, że ich systemy obrony powietrznej reagują obecnie na zagrożenie rakietowe - poinformowała agencja Reuters.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że dwa samoloty B737 wystartowały o godzinie 6.30 z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego i kierują się na lotnisko w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.
"Loty realizowane są w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód, którego zadaniem jest wsparcie operacji ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" - przekazano.
Zapewniono przy tym, że Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Polski wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.
Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o przechwyceniu kolejnego ataku z Iranu. "Władze Dubaju potwierdziły, że drobny incydent spowodowany upadkiem szczątków po przechwyceniu został skutecznie opanowany. Nie zgłoszono żadnych obrażeń" - napisano w oświadczeniu.
"Władze zdementowały również doniesienia krążące w mediach społecznościowych o jakichkolwiek incydentach na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju" - czytamy. W piątek Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły dziewięć pocisków balistycznych i 109 dronów - poinformowało Ministerstwo Obrony.
Podczas szczytu iberyjskiego w Huelvie, w którym uczestniczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, szef portugalskiego rządu Luis Montenegro podkreślił konieczność zachowania jedności NATO i wzajemnego dialogu.
Montenegro odniósł się do napięcia pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem, który skrytykował rząd Sancheza za odmówienie amerykańskim żołnierzom korzystania z baz wojskowych w Hiszpanii podczas ataku na Iran.
- Rząd Portugalii zawsze stoi po stronie swoich sprzymierzeńców – podkreślił Luis Montenegro zaznaczając, że sojusz Lizbony z Waszyngtonem jest niepodważalny.Szef portugalskiego rządu przyznał, że dla władz w Lizbonie "Stany Zjednoczone pozostają trwałym sojusznikiem". Dodał, że szanuje też postawę władz Hiszpanii dotyczącą zarządzania własnym terytorium. Montenegro zaznaczył, że sojusznicy powinni postawić na dialog i odrzucić język szantażu oraz pogróżek.
"W wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń zginęło 1332 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Tysiące innych zostało rannych, a szkoły i szpitale są celowo atakowane" - oświadczył w swoim raporcie irański ambasador przy ONZ Amir Saeid Iravani.
Siły Obrony Izraela potwierdziły przeprowadzenie "zakrojonych na szeroką skalę" uderzeń na stolicę Iranu. Szef sztabu armii oświadczył, że jego oddziały "miażdżą irański reżim terrorystyczny". W odpowiedzi Teheran wystrzelił nową salwę pocisków w kierunku Izraela. Syreny alarmowe rozbrzmiewały między innymi w Beer Szewie.
Konflikt rozlewa się na sąsiednie państwa. Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu pocisku balistycznego wymierzonego w bazę lotniczą Prince Sultan, gdzie stacjonują wojska USA.
W Libanie, gdzie według lokalnych władz zginęło już ponad 200 osób, w ataku na placówkę misja pokojowa ONZ UNIFIL ranni zostali żołnierze z Ghany. Jak podaje agencja AFP, systemy obronne Kataru zneutralizowały także większość nadlatujących irańskich dronów. Celem ataków stały się także instalacje naftowe w Iraku oraz lotnisko w Bagdadzie. Dotychczas nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i zniszczeniach.
Wiceprezydent J.D. Vance dołączy w sobotę w bazie sił powietrznych Dover do prezydenta Donalda Trumpa podczas uroczystości przekazania ciał żołnierzy amerykańskich poległych w pierwszych dniach wojny z Iranem - poinformował CNN przedstawiciel Białego Domu.
Prezydent ogłosił również w mediach społecznościowych, że pierwsza dama Melania Trump dołączy do niego w Dover wraz z członkami jego gabinetu. Oczekuje się, że druga dama Usha Vance również będzie obecna - poinformował drugi przedstawiciel Białego Domu.
W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, piątek był kolejnym dniem rosnących cen ropy naftowej na rynkach hurtowych. Baryłka ropy Brent od początku tego dnia podrożała o ponad 8 procent, a wzrost ceny ropy WTI przekroczył 12 procent.
Sekretarz skarbu Scott Bessent zasygnalizował możliwość zdjęcia kolejnej transzy sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej. - Indie spisały się bardzo dobrze. Prosiliśmy ich, aby jesienią przestali kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. I tak zrobili - powiedział.
- Zamierzali zastąpić ją ropą amerykańską, ale aby złagodzić tymczasową lukę w dostawach ropy na świecie, pozwoliliśmy im na przyjmowanie rosyjskiej ropy - powiedział sekretarz. - Możemy znieść sankcje na inną rosyjską ropę – dodał.
- Na wodach znajdują się setki milionów baryłek ropy objętej sankcjami i w istocie, znosząc sankcje, Departament Skarbu może stworzyć podaż - powiedział Bessent. - Przyglądamy się temu. Będziemy regularnie ogłaszać środki mające na celu odciążenie rynku - zapowiedział.
Stacja CNN poinformowała, że lotnisko Mehrabad w Teheranie płonie po nalotach. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że we wschodniej i zachodniej części Teheranu słychać było eksplozje. Wcześniej izraelskie wojsko ogłosiło nową falę ataków na Teheran.
Prezydent USA Donald Trump zbył doniesienia o rosyjskim wsparciu wywiadowczym dla Iranu. - To prosty problem w porównaniu z tym, co my tu robimy. Jakie to głupie pytanie zadawać je w tym momencie. Mówimy o czymś innym - powiedział podczas spotkania w Białym Domu poświęconemu reformie systemu sportowych rozgrywek uniwersyteckich.
Służba Bezpieczeństwa Państwa Azerbejdżanu poinformowała, że udaremniła przygotowania do czterech ataków terrorystycznych prowadzone przez agentów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Celem planowanych ataków było "wywołanie paniki i uderzenie w międzynarodowy autorytet Azerbejdżanu".
Ataki terrorystyczne były przygotowywane na infrastrukturze rurociągu naftowym Baku-Tbilisi-Ceyhan, przeciwko ambasadzie Izraela, wobec jednego z przywódców żydowskiej wspólnoty religijnej oraz na terenie synagogi aszkenazyjskiej w Baku.
Funkcjonariusze organów ścigania odkryli kontener zainstalowany w pobliżu jednej z wiosek , w którym było prawie 8 kg ładunków wybuchowych.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w artykule opublikowanym w brytyjskim tygodniku "Economist" przypomniał, że hiszpańskie społeczeństwo nie popierało wojny w Iraku, rozpoczętej w 2003 roku. Wyliczył również negatywne konsekwencje ówczesnej interwencji koalicji międzynarodowej pod przywództwem USA na Bliskim Wschodzie, takie jak wzrost terroryzmu, kryzys migracyjny i inflacja.
"Dziś stoimy w obliczu podobnej sytuacji, a stanowisko mojego rządu jest takie samo, jak stanowisko społeczeństwa hiszpańskiego wyrażone dwie dekady temu: nie dla wojny. Nie dla jednostronnego naruszania prawa międzynarodowego. Nie dla powtarzania błędów przeszłości. Nie dla idei, że problemy świata można rozwiązać za pomocą bomb" - podkreślił premier.
"Dla tych powodów postanowiliśmy nie zezwolić USA na wykorzystanie baz wojskowych znajdujących się na naszym terytorium do tej operacji" - napisał Sanchez. "Prawdziwi sojusznicy są sobie winni wsparcie w trudnych chwilach, ale nie ślepe posłuszeństwo na lekkomyślnej drodze" - dodał.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że w ciągu siedmiu dni operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły uderzyły w ponad 3 tysiące celów związanych z tym krajem. Zniszczono albo uszkodzono 43 irańskie okręty.
Wojsko wymieniło, że celem amerykańskich ataków były m.in. centra dowodzenia i kontroli, siedziby Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), systemy obrony powietrznej, okręty irańskiej marynarki wojennej, w tym okręty podwodne.
Adm. Brad Cooper, szef CENTCOM, oświadczył, że Iran uderzył dotychczas w 12 innych krajów i celowo atakuje cywilów na Bliskim Wschodzie.
Autorka/Autor: Adam Styczek, Kamila Grenczyn
Źródło: TVN24, CNN, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH