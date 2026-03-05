Logo strona główna
Świat

Pentagon zidentyfikował kolejnych poległych żołnierzy USA

Major Jeffrey O'Brien i starszy chorąży Robert Marzan
Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy"
Źródło: TVN24
Pentagon zidentyfikował dwóch pozostałych żołnierzy, którzy zginęli w niedzielę w ataku dronów w Kuwejcie. Wcześniej wojsko USA podało nazwiska czworga ofiar.

Sześcioro poległych w niedzielę żołnierzy było pierwszymi amerykańskimi ofiarami w operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Zginęli oni w niedzielę rano czasu lokalnego w Kuwejcie.

We wtorek USA podały nazwiska pierwszych czterech żołnierzy. W czwartek rano czasu polskiego Pentagon poinformował o zidentyfikowaniu pozostałych dwóch ofiar.

Dwaj polegli w Kuwejcie Amerykanie to 45-letni major Jeffrey O'Brien ze stanu Iowa i 54-letni starszy chorąży Robert Marzan z Kalifornii. Podobnie jak czterech żołnierzy zidentyfikowanych we wtorek, O'Brien i Marzan służyli w 103. Dowództwie Zaopatrzeniowym, jednostce Rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych z Iowa.

Starszy chorąży Robert Marzan i major Jeffrey O'Brien
Starszy chorąży Robert Marzan i major Jeffrey O'Brien
Źródło: US Army

Atak w Kuwejcie

Sześcioro Amerykanów zginęło w niedzielę w irańskim ataku na prowizoryczne centrum operacyjne USA w cywilnym porcie w Kuwejcie.

Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów

Źródło stacji CNN podało, że do bezpośredniego trafienia doszło tuż po godzinie 9 czasu lokalnego. Trafiona została centralna część budynku. Atak nastąpił szybko, bez ostrzeżenia ani syren alarmowych, które miałyby zaalarmować żołnierzy o ewakuacji lub wejściu do bunkra - podało źródło.

OGLĄDAJ: Atak na Iran zagraża Polsce? Siemoniak: wszystkie służby specjalne NATO są w alercie
Siemoniak 1na1

Atak na Iran zagraża Polsce? Siemoniak: wszystkie służby specjalne NATO są w alercie

Siemoniak 1na1
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: US Army

Tagi:
USA Misje wojskowe USA Iran Kuwejt
