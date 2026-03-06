Wybuchy w stolicy. Zniszczony hotel i budynki mieszkalne

Ostrzeżenie izraelskiego wojska o ewakuacji niemal całego południowego Bejrutu wywołało w czwartek wieczorem sceny chaosu i paniki, gdy dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy mieszkańców zablokowało drogi, próbując uciec z tego obszaru - przekazała stacja CNN.

-Widziałem ludzi wybiegających boso ze swoich budynków - powiedział właściciel kwiaciarni o imieniu Hussein.

Grupy dyskusyjne pełne były rozpaczliwych wezwań do bliskich, by uciekali. Ucieczka była jednak utrudniona przez zablokowane ulice i trudności związane z ewakuacją osób starszych i unieruchomionych. Wybuchy rozpoczęły się w południowym Bejrucie po zapadnięciu zmroku i trwały aż do świtu.