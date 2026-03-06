Logo strona główna
RELACJA

Wybuchy w stolicy. Zniszczony hotel i budynki mieszkalne

Zniszczenia po ataku irańskiego drona w mieście Manama w Bahrajnie
Irańskie uderzenie w rafinerię Maameer w Bahrajnie
Źródło: Reuters
Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało, że w wyniku irańskiego ataku uszkodzone zostały hotel i dwa budynki mieszkalne w stolicy kraju, Manamie. Wcześniej irański atak spowodował wybuch i pożar w głównej rafinerii tego kraju. Najnowsze informacje o konflikcie na Bliskim Wschodzie w TVN24 oraz na tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Trwa siódmy dzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Zabity w nich został ajatollah Ali Chamenei. Iran odpowiada uderzeniami na Izrael oraz siły USA w różnych krajach.
  • Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka HRANA podała zaktualizowaną liczbę ofiar w Iranie - od początku wojny zginęło co najmniej 1114 cywilów, w tym 183 dzieci.
  • Polska wysłała do Omanu dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą w celu ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Pierwsi Polacy wrócili już do kraju.
  • Międzynarodowe lotnisko Zajed w Abu Zabi wznowiło w czwartek działalność. Ograniczona liczba połączeń odbędzie się też z innych lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym w Dubaju, Szardży i Ras al-Chajmie.
Sortowanie:
05:02

Ostrzeżenie izraelskiego wojska o ewakuacji niemal całego południowego Bejrutu wywołało w czwartek wieczorem sceny chaosu i paniki, gdy dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy mieszkańców zablokowało drogi, próbując uciec z tego obszaru - przekazała stacja CNN. 

-Widziałem ludzi wybiegających boso ze swoich budynków - powiedział właściciel kwiaciarni o imieniu Hussein.

Grupy dyskusyjne pełne były rozpaczliwych wezwań do bliskich, by uciekali. Ucieczka była jednak utrudniona przez zablokowane ulice i trudności związane z ewakuacją osób starszych i unieruchomionych. Wybuchy rozpoczęły się w południowym Bejrucie po zapadnięciu zmroku i trwały aż do świtu.

04:13

Ministerstwo obrony Kataru ogłosiło, że systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w bazę lotnictwa Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie.

03:43

Pierwsza grupa rodaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła w piątek nad ranem do Polski - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

03:25

Według resortu obrony Kuwejtu od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie zginęło dwóch kuwejckich żołnierzy, a 67 zostało rannych - podała agencja KUNA. Ministerstwo obrony ogłosiło, że do czwartku systemy obrony przeciwlotniczej Kuwejtu wykryły i przechwyciły 212 pocisków balistycznych i 394 dronów.

02:40

Centralne Dowództwo USA zamieściło nagranie z ataku na irański lotniskowiec dronów.

02:24

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że w wyniku irańskiego ataku uszkodzone zostały hotel i dwa budynki mieszkalne w stolicy kraju, Manamie.

Na nagraniach wideo opublikowanych w serwisie X widać wieżowiec, w którym na jednym z wyższych pięter wybuchł pożar. Według relacji świadków miał go spowodować dron.

"Irańska agresja (...) spowodowała szkody materialne, bez ofiar śmiertelnych" - podał resort spraw wewnętrznych Bahrajnu na portalu X. Dodano, że pożar w jednym z dwóch budynków mieszkalnych został już ugaszony.

02:18

Kłęby dymu po izraelskim ataku lotniczym na Dahieh, dzielnicę zamieszkiwaną głównie przez szyitów na południu Bejrutu.

Izrael prowadzi naloty na Bejrut
Izrael prowadzi naloty na Bejrut
Źródło: WAEL HAMZEH/PAP/EPA
01:52

Pierwszy czarterowy lot ewakuacyjny dla obywateli amerykańskich, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, powrócił do USA , lecąc z Abu Zabi i lądując na międzynarodowym lotnisku Dulles niedaleko Waszyngtonu.

Na pokładzie samolotu znajdowały się setki Amerykanów - poinformował rzecznik Departamentu Stanu. Zaniepokojone rodziny zebrały się na międzynarodowym terminalu przylotów, czekając na swoich bliskich.

Wiele rodzin przyznało, że chociaż mogły kontaktować się z podróżującymi bliskimi, polecono im zachować lot ewakuacyjny w tajemnicy i nie przekazano im żadnych informacji, takich jak numer lotu, które umożliwiłyby ich śledzenie.

01:32

Hiszpania prowadzi "dziwną i niezrozumiałą grę" w kwestii wojny z Iranem i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań jako członek NATO i Unii Europejskiej - ocenił prezydent Izraela Icchak Hercog, cytowany przez portal hiszpańskiego radia Cadena SER.

- Pamiętamy i widzimy, które kraje przyłączają się do kampanii i nas wspierają, a także widzimy kraje takie jak Hiszpania - powiedział Herzog.

Jak zauważył, wszystko to dzieje się "w sytuacji, gdy istnieje potężna międzynarodowa i regionalna koalicja, której celem jest doprowadzenie do zmian na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim zniszczenie potencjału imperium zła, jakim jest Iran".

01:17

Chiny prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie umożliwienia przepływu statków z ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym przez cieśninę Ormuz - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na trzy źródła dyplomatyczne.

00:57

Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła trzy pociski balistyczne wystrzelone w kierunku bazy lotniczej Prince Sultan - poinformowało Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej na platformie X.

W saudyjskiej bazie lotniczej, położonej na południe od Rijadu, stacjonowały wcześniej amerykańskie samoloty wojskowe. Brak informacji o ofiarach śmiertelnych i zniszczeniach.

00:40

"'Postawa obronna' pozostanie na podwyższonym poziomie, dopóki nie osłabnie zagrożenie wynikające z irańskich ataków" - poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO w Europie, płk Martin O'Donnell w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Rzecznik dodał, że nie może ujawnić szczegółów dotyczących podwyższenia gotowości, uzasadniając to kwestiami "bezpieczeństwa operacyjnego". Ocenił, że w przypadku pocisku wystrzelonego w stronę Turcji, NATO w środę "doskonale wypełniło swoje procedury obrony przeciw pociskami balistycznymi".

"W mniej niż 10 minut żołnierze NATO zidentyfikowali zagrożenie dla sojuszników, pocisk balistyczny, potwierdzili jego trajektorię, ostrzegli systemy obrony przeciwrakietowej na lądzie i morzu oraz wystrzelili pocisk przechwytujący, by wyeliminować zagrożenie, chronić nasze terytorium i ludność" - napisał.

00:02

Decyzja o rozpoczęciu ataków w zeszły weekend "oczywiście wykraczała poza zasady prawa międzynarodowego" - powiedział włoski minister obrony Guido Crosetto przedstawiając informację rządu o sytuacji na Bliskim Wschodzie po rozpoczęciu ataku USA i Izraela na Iran.

Powiedział, że Włochy są zmuszone do reakcji na konflikt, który Stany Zjednoczone i Izrael zainicjowały bez ostrzeżenia swoich sojuszników i partnerów. - To wojna, która rozpoczęła się bez wiedzy kogokolwiek na świecie. Wojna, w której my, podobnie jak reszta świata, musimy radzić sobie z konsekwencjami - powiedział Crosetto, członek partii Bracia Włoch premier Giorgii Meloni.

Włoski minister obrony Guido Crosetto
Włoski minister obrony Guido Crosetto
Źródło: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA
Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: TVN24, CNN

Źródło zdjęcia głównego: VANTOR/PAP/EPA

