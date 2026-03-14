Iran grozi Ukrainie. "Uczyniła swoje terytorium celem"

Pilot ukraińskiego MiG-29 zestrzeliwuje wrogi dron Shahed Źródło: Siły Powietrzne Ukrainy

Groźby pod adresem Ukrainy rzucił w sobotę Ebrahim Azizi, przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

"Udzielając wsparcia reżimowi izraelskiemu w sprawie dronów, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu" - napisał Azizi w poście na portalu X.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026 Rozwiń

Netanjahu ma prośbę do Kijowa

Wbrew temu, co przekazał irański polityk, nie ma dotychczas informacji o tym, jakoby Ukraina udzieliła jakiegokolwiek wsparcia Izraelowi w czymkolwiek, co jest związane z dronami. Według najnowszych doniesień medialnych może się to jednak wkrótce zmienić.

W sobotę izraelski portal Ynet przekazał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu zwrócił się z prośbą do Kijowa, aby nawiązać współpracę w zwalczaniu irańskich dronów, w czym Ukraina ma ogromne doświadczenie. Informację tę potwierdził dla Ynetu ukraiński ambasador w Izraelu. Dodał, że rozmowa Netanjahu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na ten temat może się odbyć na początku przyszłego tygodnia.

Prezydent Ukrainy mówił wcześniej publicznie, że zainteresowanie w nawiązaniu współpracy z Kijowem w zwalczaniu irańskich bezzałogowców wyraziły Stany Zjednoczone, a także kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, do których już wysłał ukraińskich specjalistów. Zełenski nie wymienił dotychczas w tym kontekście Izraela.

Irańskie drony nad Ukrainą

Ukraińskie media, w tym serwis United24media, przypomniały w sobotę, że Iran stał się strategicznym sojusznikiem Rosji, dostarczając jej drony kamikadze oraz technologie do ich masowej produkcji na terytorium Rosji. A od 2022 roku Kreml wystrzelił około 57 tysięcy tych dronów przeciwko ukraińskim miastom, zabijając w tych atakach setki cywilów.

Dron Shahed-136 Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Wypowiedzi Aziziego pojawiły się w momencie, gdy rozpoczyna się trzeci tydzień wojny, jaką Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą z Iranem. Podczas gdy siły amerykańsko-izraelskie ostrzeliwują cele w Iranie, ten w odpowiedzi atakuje wszystkie kraje regionu Zatoki Perskiej, w których znajdują się bazy wojskowe USA.

OGLĄDAJ: "Śmiecioloty" zamiast rakiet za miliony Zobacz cały materiał

Opracował Filip Czerwiński /lulu