Iran grozi Ukrainie. "Uczyniła swoje terytorium celem"

Groźby pod adresem Ukrainy rzucił w sobotę Ebrahim Azizi, przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.
"Udzielając wsparcia reżimowi izraelskiemu w sprawie dronów, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu" - napisał Azizi w poście na portalu X.
Netanjahu ma prośbę do Kijowa
Wbrew temu, co przekazał irański polityk, nie ma dotychczas informacji o tym, jakoby Ukraina udzieliła jakiegokolwiek wsparcia Izraelowi w czymkolwiek, co jest związane z dronami. Według najnowszych doniesień medialnych może się to jednak wkrótce zmienić.
W sobotę izraelski portal Ynet przekazał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu zwrócił się z prośbą do Kijowa, aby nawiązać współpracę w zwalczaniu irańskich dronów, w czym Ukraina ma ogromne doświadczenie. Informację tę potwierdził dla Ynetu ukraiński ambasador w Izraelu. Dodał, że rozmowa Netanjahu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na ten temat może się odbyć na początku przyszłego tygodnia.
Prezydent Ukrainy mówił wcześniej publicznie, że zainteresowanie w nawiązaniu współpracy z Kijowem w zwalczaniu irańskich bezzałogowców wyraziły Stany Zjednoczone, a także kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, do których już wysłał ukraińskich specjalistów. Zełenski nie wymienił dotychczas w tym kontekście Izraela.
Irańskie drony nad Ukrainą
Ukraińskie media, w tym serwis United24media, przypomniały w sobotę, że Iran stał się strategicznym sojusznikiem Rosji, dostarczając jej drony kamikadze oraz technologie do ich masowej produkcji na terytorium Rosji. A od 2022 roku Kreml wystrzelił około 57 tysięcy tych dronów przeciwko ukraińskim miastom, zabijając w tych atakach setki cywilów.
Wypowiedzi Aziziego pojawiły się w momencie, gdy rozpoczyna się trzeci tydzień wojny, jaką Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą z Iranem. Podczas gdy siły amerykańsko-izraelskie ostrzeliwują cele w Iranie, ten w odpowiedzi atakuje wszystkie kraje regionu Zatoki Perskiej, w których znajdują się bazy wojskowe USA.
Opracował Filip Czerwiński /lulu
Źródło: PAP, Ynet
Źródło zdjęcia głównego: Ludovic Marin/PAP/EPA