Donald Trump o "końcu" porozumienia pokojowego z Iranem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało w czwartek, że Stany Zjednoczone zakończyły kolejną rundę ataków na Iran.

Według CENTCOM, siły USA zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych, w tym systemy obrony powietrznej, systemy nadzoru wybrzeża, bazy rakietowe i dronów, militarny potencjał morski oraz infrastrukturę logistyczną wzdłuż wybrzeża Iranu.

Centralne Dowództwo USA poinformowało też, że we wtorek amerykańskie wojska uderzyły w "ponad 60 małych łodzi Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, mając na celu nałożenie wysokich kosztów na Iran, który narusza zawieszenie broni, atakując trzy statki handlowe płynące Cieśniną Ormuz".

Trump o atakach na Iran

Wcześniej o atakach napisał prezydent Donald Trump. "To jest odwet za wczorajsze zbombardowanie statków przez Iran. Jeśli to się powtórzy, [konsekwencje - red.] będą znacznie poważniejsze!" - napisał w serwisie Truth Social w nocy ze środy na czwartek, udostępniając zdjęcie, które ma przedstawiać skutki uderzenia na portowe miasto Czabahar w Iranie. Według CNN zdjęcie mogło zostać wygenerowane komputerowo. Prezydent opublikował też serię innych fotografii i nagrań, na których widać płomienie i kłęby dymu unoszące się nad budynkami. Nie wiadomo, z kiedy pochodzą te materiały. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że zawieszenie broni z Iranem "przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać". Dodał, że sytuacja jest dynamiczna i możliwe są dalsze uderzenia, poza tymi, o których już poinformowano.

“This is in retribution for yesterday’s bombing of ships by Iran. If it happens again, it will get much worse!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/TKKf8cIzCr — The White House (@WhiteHouse) July 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Na rozkaz naczelnego dowódcy siły CENTCOM rozpoczęły dodatkowe uderzenia na Iran, aby jeszcze bardziej ograniczyć jego zdolność do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz" - napisało w środę dowództwo w komunikacie.

"Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i [ich - red.] cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym, międzynarodowym szlaku wodnym" - dodano.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026 Rozwiń

Według irańskiej agencji Fars w pobliżu nadmorskich miast Bandar Abbas i Bandar Sirik w Iranie słychać było kilka eksplozji.

Wcześniej w środę Trump zapowiedział na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu.

Vance grozi Iranowi. "Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej"

Również w środę J.D. Vance mówił w Milwaukee, że prezydent USA Donald Trump nadal ma do dyspozycji wiele możliwości, jeśli chodzi o działania względem Iranu. - Oczywiście nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem, ale prezydent powiedział im bardzo jasno, że kluczowy szlak żeglugowy [Ormuz - red.] musi pozostać otwarty - dodał wiceprezydent, odpowiadając na pytania mediów.

Wiceprezydent USA J.D. Vance Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SHAWN THEW

Vance podkreślił, że porozumienie, które Amerykanie zawarli z Irańczykami, "jest bardzo proste". - Zniesiemy naszą blokadę [portów - red.], jeśli przestaniecie ostrzeliwać statki. Ale jeśli będziecie strzelać do statków, odpowiemy siłą, i odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej - kontynuował wiceprezydent.

- To takie proste. Taki jest układ. Mogą go przestrzegać albo spotka ich dokładnie to samo, co wydarzyło się poprzedniej nocy. I będzie się to powtarzać, dopóki nie otworzą tego szlaku i nie przestaną ostrzeliwać statków - ostrzegł Vance.

W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły przeprowadziły ataki na ponad 80 celów w Iranie. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że uderzenia były odpowiedzią na niedawne irańskie ataki na trzy statki handlowe.

Formalnie cały czas obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni, które Iran i USA zawarły w połowie czerwca przy mediacji Pakistanu. Miało ono zapewnić 60-dniowe okno na negocjacje w sprawie trwałej umowy. Pośrednie rozmowy w Katarze, prowadzone w ubiegłym tygodniu, nie przyniosły jednak postępu.

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