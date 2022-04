Rosyjski dowódca miał wydać rozkaz strzelania do dzieci. Rozmowę przechwyciły służby ukraińskie

W nagraniu opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy rosyjski dowódca wydaje żołnierzowi rozkaz ostrzelania grupy dzieci wracających ze szkoły. Po wykonaniu polecenia pociesza podwładnego i mówi mu, by "nie żałował" i "był mężnym". Nagranie ma trafić do bazy danych rosyjskich zbrodni wojennych.

Z nagrania opublikowanego na Facebooku przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy wynika, że rosyjscy najeźdźcy, operujący na południu Ukrainy, pozwalają dzieciom spokojnie przejść przez most, aby następnie zaatakować je w drodze powrotnej.

"Jak tam u ciebie, cicho? Babcie? Dzieci?" – słychać na nagraniu głos oficera, który wzywa swojego podwładnego. "Dziewięć osób wraz z dziećmi przeszło przez most" - odpowiada żołnierz. W dalszej części rozmowy dowódca zwraca się do żołnierza z pytaniem, czy "wykonał pracę" - zaatakował grupę cywilów. Mówi mu, by "nie żałował" celu ostrzału i "był uważnym i mężnym". "Jesteśmy z tobą" - dodaje oficer. "Przyjąłem" - odpowiada żołnierz.