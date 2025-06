Turystka spadła do krateru wulkanu. Znaleziono ciało

Akcja ratunkowa, poszukiwanie brazylijskiej turystki, Rinjani Źródło: REUTERS

Ciało 26-letniej Juliany Marins z Brazylii zostało odnalezione przez indonezyjskich ratowników po czterech dniach. Od soboty, gdy kobietę udało się namierzyć dzięki dronom, ratownicy próbowali dotrzeć do niej, lecz utrudniały to warunki atmosferyczne. Początkowo nagrania pokazywały, że 26-latka wzywa pomocy. Gdy ratownicy dotarli do miejsca, gdzie ją widziano na nagraniach, już nie odpowiadała na wezwania.

W poniedziałek kontynuowano akcję, ratownikom udało się dostrzec kobietę, lecz z uwagi na trudne warunki nie mogli jej ewakuować. We wtorek jej ciało zauważono 100 metrów głębiej niż na początku poszukiwań.

Kobieta wpadła do czynnego wulkanu. Odnaleziono jej ciało

Po czterech dniach poszukiwań "utrudnionych przez niesprzyjającą pogodę, ciężką widoczność i ukształtowanie terenu, ekipy indonezyjskiego Biura Poszukiwań i Ratownictwa odnalazły ciało kobiety", poinformowały brazylijskie władze. Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva przekazał, że przyjął tę wiadomość z "wielkim smutkiem".

Mohammad Syafii, szef Biura Poszukiwań i Ratownictwa poinformował, że kobietę namierzono we wtorek, 600 metrów w głąb wąwozu. Gdy udało się do niej dotrzeć, nie dawała oznak życia. W akcję ratunkową było zaangażowanych 50 osób.

Rinjani to czynny wulkan, drugi z najwyższych szczytów na sąsiadującej z Bali wyspie Lombok. Ma wysokość 3726 m n.p.m. Ze szklaku rozpościera się widok na jezioro, ale droga na szczyt jest wymagająca - wędrówkę utrudniają strome zbocza i drobny żwir.