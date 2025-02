"Zbyt dużo reklam" przed filmem. Widz dostał odszkodowanie

Reklamy przed filmem. Mężczyzna dostał odszkodowanie

W rozmowie z CNN wyjaśnił, że tuż po projekcji filmu miał zaplanowaną rozmowę służbową, a jako że film ostatecznie skończył się dopiero około 19:00, nie mógł jej odbyć. 31-latek wskazuje, że opóźnienie stanowiło "nieuczciwą praktykę handlową" i domagał się od sieci, do której należy kino, odszkodowania w wysokości 50 tys. rupii (ok. 2260 zł), a także wypłaty kolejnych 5 tys. rupii (ok. 230 zł) za "cierpienie psychiczne" i 10 tys. rupii (ok. 450 zł) na pokrycie kosztów procesowych.

Komisja nakazała wypłatę 20 tys. rupii odszkodowania (ok. 900 zł) oraz kolejnych 8 tys. (ok. 360 zł). Zleciła też sieci kin zapłatę 100 tys. rupii (ok. 4500 zł) na rządową organizację, której celem jest ochrona konsumentów. "Czas to pieniądz, czas każdego człowieka jest bardzo cenny" - stwierdziła komisja w swoim orzeczeniu, dodając, że 25-30 min to "dużo czasu na bezczynne siedzenie w kinie i oglądanie niepotrzebnych reklam", a "ludzie z napiętym harmonogramem nie mają czasu do stracenia".