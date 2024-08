Tajemnicza sprawa kobiety przykutej do drzewa

Wiele pytań i wątpliwości towarzyszy sprawie 50-letniej Amerykanki, którą znaleziono przykutą łańcuchem do drzewa w lesie w stanie Maharasztra w zachodnich Indiach - informuje BBC. Kobieta mówi, że uwięził ją w ten sposób i zostawił na śmierć mąż. Policja szuka go od tygodnia.

BBC poinformowała, że 50-letnia Lalita Kayi została odnaleziona pod koniec lipca w gęstych lasach dystryktu Sindhudurg po tym, jak jeden z pasterzy usłyszał jej wołanie o pomoc. Zaalarmowali policję, która odpiłowała łańcuch i uratowała całkowicie wychudzoną kobietę. Została zabrana do szpitala i od tego czasu jej stan zdrowia się poprawił.

Motyw rabunkowy wykluczony

- Dźwięk dochodził z lasu na zboczu góry. Kiedy tam poszedłem, zobaczyłem, że jedna z jej nóg była przywiązana do drzewa - mówił mężczyzna, który zaalarmował mieszkańców pobliskiej wioski i tamtejszą policję.

Doktor Shivanand Bandekar ze szpitala, do którego przewieziono poszkodowaną, powiedział gazecie "The Indian Express", że kobieta miała rany na nodze i wygląda na to, że cierpi na problemy psychiczne". - Nie wiemy, jak długo nie jadła, ale jej parametry życiowe są stabilne - dodał.