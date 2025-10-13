Incydent w czasie przemówienia Trumpa w Knesecie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwóch mężczyzn zakłóciło okrzykami przemówienie Donalda Trumpa w Knesecie. Na prośbę przewodniczącego izraelskiego parlamentu szybko podbiegli do nich ochroniarze i wyprowadzili ich z sali.

Jak podała BBC, jeden z mężczyzn wyprowadzonych przez ochroniarzy podniósł transparent z napisem "Uznajcie Palestynę". Telewizja Fox News przekazała, że politycy, którzy zakłócili przemówienie Trumpa, to Aymen Odeh i Ofer Cassif. Jak zaznaczyła stacja, przewodniczący obrad ostrzegł na początku posiedzenia, że każdy, kto zakłóci jego przebieg, zostanie wyrzucony z sali.

Ayman Odeh Źródło: Chip Somodevilla / Reuters / Forum

- Proszę zabrać tę osobę na zewnątrz, proszę natychmiast wyprowadzić. (...) Bardzo za to przepraszam panie prezydencie - skomentował Amir Ohana, przewodniczący Knesetu. - To było bardzo skuteczne - odpowiedział Trump. Na sali rozległy się oklaski.

Trump w Knesecie

Trump przemawia w Knesecie w związku z porozumieniem Izraela z Hamasem i zaakceptowaniem przez obie strony planu pokojowego prezydenta USA. Pierwszy etap planu zakłada wymianę zakładników (Hamas zwolnił w poniedziałek wszystkich 20 żyjących izraelskich zakładników), wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji.

OGLĄDAJ: Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy