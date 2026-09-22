Świat Proces w sprawie makabrycznego zabójstwa 28-letniej modelki. Na ławie oskarżonych były mąż Oprac. Ewa Żebrowska |

Uroczystości żałobne po śmierci modelki Abby Choi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CNN

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Abby Choi była znaną w Hongkongu modelką i influencerką, której konto na Instagramie śledziło ponad 100 tysięcy fanów. Ciało 28-latki znaleziono w lutym 2023 roku w domu na obrzeżach Hongkongu, kilka dni po zgłoszeniu jej zaginięcia.

W poniedziałek przed sądem stanął były mąż celebrytki Alex Kwong, jego brat Anthony Kwong oraz ich ojciec Kwong Kau, których aresztowano krótko po odnalezieniu szczątków kobiety. Są oskarżeni o zabójstwo i uniemożliwienie godnego pochówku, za co grozi im dożywocie. Zarówno śmierć modelki, jak i okoliczności odnalezienia ciała wstrząsnęły nie tylko Hongkongiem, ale poruszyły opinię publiczną na całym świecie - przypomina CNN.

Śmierć Abby Choi. Makabryczne okoliczności zbrodni

Abby Choi, modelka i celebrytka, matka czwórki dzieci, pochodziła z zamożnej rodziny i dysponowała majątkiem szacowanym na ponad 100 milionów dolarów hongkońskich (ok. 50 milionów złotych). Media określały ją jako bywalczynię salonów. Zaledwie kilka dni przed zaginięciem relacjonowała swój wyjazd do Paryża na pokaz mody Diora. Miesiąc wcześniej pojawiła się na okładce magazynu modowego "L'Officiel Monaco", gdzie opisywano ją jako "ikonę stylu i osobowość medialną". Jej zdjęcia pojawiały się w takich czasopismach jak "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Elle".

Abby Choi Źródło zdjęcia: CNN

21 lutego 2023 roku zgłoszono jej zaginięcie. Trzy dni później policja dokonała makabrycznego odkrycia - w jedym z domów na obrzeżach Hongkongu, w dzielnicy Tai Po, gdzie widziano kobietę po raz ostatni, odnaleziono jej odcięte nogi. Kolejne znaleziska były równie przerażające. Funkcjonariusze odnajdywali kolejne części ciała ukryte m.in. w garnkach z zupą. Śledczy zabezpieczyli też krajalnicę do mięsa i piłę elektryczną, których - zgodnie z ustaleniami śledztwa - użyto do rozczłonkowania zwłok Choi. Niedługo potem aresztowano byłego męża modelki, jego ojca i brata.

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Proces w sprawie zabójstwa Abby Choi

Proces w sprawie śmierci Abby Choi ruszył dopiero po trzech i pół roku od zbrodni ze względu na ogromną liczbę badań DNA, jakie musieli przeprowadzić biegli - informuje CNN, powołując się na prokuraturę. W poniedziałek oskarżeni po raz pierwszy zasiedli na ławie oskarżonych, a w kolejnych dniach spodziewane są wystąpienia wstępne oskarżycieli. "W trakcie procesu mają zostać ujawnione nieznane dotąd szczegóły - w tym kwestie dotyczące domniemanego motywu zbrodni, wskazywanego przez prokuraturę" - pisze CNN. Jak dodaje stacja nie jest jednak jasne, czy którykolwiek z oskarżonych zdecyduje się złożyć zeznania.

Według lokalnych mediów proces potrwa co najmniej 45 dni. Na zakończenie sędzia udzieli ławie przysięgłych stosownych pouczeń, po czym członkowie ławy zostaną pozbawieni urządzeń elektronicznych i udadzą się do oddzielnego pomieszczenia, by naradzić się w sprawie werdyktu.

Według wcześniejszych informacji mediów motywem zbrodni mógł być spór o luksusowy apartament na osiedlu Kadoorie Hill w dzielnicy Kowloon Tong. To jedno z najbardziej prestiżowych osiedli w Hongkongu.

Abby Choi i Alex Kwong pobrali się w 2012 roku, a rozwiedli cztery lata później. Doczekali się dwójki dzieci. Następnie modelka poślubiła właściciela sieci restauracji Chrisa Tama.

Redagował AM