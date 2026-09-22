Spotkanie Zełenski-Putin? "Myślę, że nadszedł czas"
Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Po zakończeniu rozmów prezydenci odpowiadali na pytania dziennikarzy.
- Prezydent Zełenski i ja pracujemy nad zakończeniem tej wojny - podkreślił Trump.
Zełenski podkreślił, że ma nadzieje, "że uda się doprowadzić do zakończenia tej wojny, że prezydent Trump pomoże nam tę wojnę zakończyć". - Chcemy zrobić to jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą - powiedział.
Spotkanie Zełenskiego z Putinem?
Trump pytany był też o możliwe spotkanie obu prezydentów z Władimirem Putinem. Zełenski zapowiadał, że jest gotowy usiąść do rozmów podczas szczytu G20 w Miami w grudniu. - On chce się spotkać - odparł Trump, mówiąc o Putinie. Jak dodał, "nie wie, czy stanie się to w Miami", jednak wyraził nadzieję, że do spotkania dojdzie.
- Myślę, że nadszedł czas. Wielu ludzi ginie. Myślę, że obydwaj chcą zakończyć tę wojnę - powiedział Trump.
Amerykański prezydent poruszył również kwestię ukraińskich nalotów na rosyjską infrastrukturę. - Uderzenia na rafinerie bardzo poważnie wpływają na Rosjan, ale bardzo poważnie wpływają też na ceny paliw - powiedział.