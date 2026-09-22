Spotkanie Zełenski-Putin? "Myślę, że nadszedł czas"

Trump: współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i ta wojna też zostanie zakończona Źródło wideo: TVN24

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Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Po zakończeniu rozmów prezydenci odpowiadali na pytania dziennikarzy.

- Prezydent Zełenski i ja pracujemy nad zakończeniem tej wojny - podkreślił Trump.

Zełenski podkreślił, że ma nadzieje, "że uda się doprowadzić do zakończenia tej wojny, że prezydent Trump pomoże nam tę wojnę zakończyć". - Chcemy zrobić to jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą - powiedział.

Spotkanie Zełenskiego z Putinem?

Trump pytany był też o możliwe spotkanie obu prezydentów z Władimirem Putinem. Zełenski zapowiadał, że jest gotowy usiąść do rozmów podczas szczytu G20 w Miami w grudniu. - On chce się spotkać - odparł Trump, mówiąc o Putinie. Jak dodał, "nie wie, czy stanie się to w Miami", jednak wyraził nadzieję, że do spotkania dojdzie.

- Myślę, że nadszedł czas. Wielu ludzi ginie. Myślę, że obydwaj chcą zakończyć tę wojnę - powiedział Trump.

Amerykański prezydent poruszył również kwestię ukraińskich nalotów na rosyjską infrastrukturę. - Uderzenia na rafinerie bardzo poważnie wpływają na Rosjan, ale bardzo poważnie wpływają też na ceny paliw - powiedział.