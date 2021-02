Raper w więzieniu za pochwalanie terroryzmu i lżenie króla. Muzyka bronią politycy współrządzącego bloku

W Hiszpanii trwają protesty przeciwko uwięzieniu rapera Pablo Hasela, skazanego za pochwalanie terroryzmu i lżenie króla. W zamieszkach rannych zostało co najmniej 40 osób. W obronie muzyka stanęli też politycy współrządzącego krajem lewicowego bloku Unidas Podemos. W czwartek w sprawie Hasela zapadł kolejny wyrok – za groźby pod adresem świadka.

Po zamieszkach w nocy z wtorku na środę, które koncentrowały się głównie na ulicach największych miast Katalonii, kolejnego wieczora manifestacje przeniosły się do Madrytu, gdzie liczne grupy młodzieży atakowały policję i niszczyły mienie publiczne. Skierowane przeciwko wandalom policyjne oddziały szybkiego reagowania zostały zaatakowane wyrywanymi z chodników kamieniami i elementami ławek ulicznych.

Działania nadzorowanych przez MSW służb, a także hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości skrytykowali politycy kierownictwa współrządzącej krajem Unidas Podemos (UP), między innymi Pablo Echenique oraz Jaume Asens.

- To nie jest normalna sytuacja w państwie demokratycznym, kiedy umarza się śledztwo w sprawie domniemanej korupcji w monarchii, ale zamyka się osoby, które krytykują ją w piosenkach – stwierdził Asens, pełniący funkcję szefa frakcji parlamentarnej UP.

Asens i Echenique oświadczyli, że nie tylko popierają manifestacje młodzieży, ale będą też zabiegać o uwolnienie Pablo Hasela, doprowadzonego przez policję we wtorek do więzienia.

Skazany za lżenie króla Hiszpanii

Sprawa zaczęła się na początku lutego, gdy Pablo Hasel ogłosił, że otrzymał wezwanie do odbycia 9-miesięcznej kary więzienia zasądzonej mu w 2018 roku za pochwalanie terroryzmu oraz użycie obraźliwych słów wobec króla Hiszpanii Filipa VI. Uznano, że Hasel podczas swoich koncertów oraz w sieciach społecznościowych lżył króla Hiszpanii, sądy tego kraju oraz aparat bezpieczeństwa, nazywając go "nazistowskim" i że pochwalał grupy terrorystyczne, takie jak baskijska organizacja separatystyczna ETA.

W lutym pod petycją popierającą Pablo Hasela podpisało się ponad 200 artystów, w tym reżyser Pedro Almodovar oraz aktor Javier Bardem. Wezwali oni władze Hiszpanii do odstąpienia od wykonania wyroku wobec katalońskiego rapera.

Kolejny wyrok – za groźby

Sąd w Leridzie na północnym wschodzie Hiszpanii wydał w czwartek kolejny wyrok wobec rapera Pablo Hasela. Skazał go na 2,5 roku więzienia za kierowanie gróźb wobec mężczyzny, który był świadkiem w procesie dotyczącym bójki w centrum katalońskiego miasta.

Według orzeczenia sądu Hasel nie tylko utrudniał śledztwo w sprawie bójki kilku osób ze strażnikami miejskimi, do której doszło w październiku 2017 r. w Leridzie, ale też w jednej z kawiarni groził świadkowi zdarzenia.

“To nie ty jesteś przyjacielem policjantów? Widzisz, co zrobiłeś? (…) Zaraz cię zabiję” – zacytował prowadzący sprawę sędzia słowa Hasela skierowane wobec młodego mężczyzny. Hasel, jak ustalono w dochodzeniu, próbował go pobić za to, że ten wstawił się za strażnikami miejskimi.