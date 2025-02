Hamas uwolnił kolejnych zakładników, Izrael wypuszcza więźniów

W Chan Junus na południu Strefy Gazy Hamas uwolnił 54-letniego Ofera Kalderona i 35-letniego Jardena Bibasa. Mężczyźni zostali przekazani Czerwonemu Krzyżowi, a następnie izraelskiej armii, która przewiozła ich już do Izraela .

Uprowadzeni spędzili w Strefie Gazy 484 dni. Kalderon, który ma podwójne izraelsko-francuskie obywatelstwo, został porwany wraz z dwójką nastoletnich dzieci z ich domu w kibucu Nir Oz. Syn i córka Kalderona wrócili do kraju podczas krótkiej wymiany w listopadzie 2023 r.

Z tego samego kibucu Nir Oz bojownicy Hamasu porwali także całą rodzinę Bibasów: Jardena, jego żonę Sziri i dwoje małych dzieci - Ariela i Kfira. Według władz izraelskich los ich oraz matki "wzbudza poważne obawy", ale nie potwierdziły one informacji Hamasu o tym, że cała trójka nie żyje.

Izrael wypuszcza więźniów

Jak poinformowała agencja AP, Izrael rozpoczął wypuszczanie 183 Palestyńczyków osadzonych w więzieniach, którzy zostaną zwolnieni w ramach sobotniej wymiany z Hamasem. Autobusy ze zwolnionymi więźniami dotarły już do Ramallah na Zachodnim Brzegu - dodała agencja Reutera.

To czwarta runda wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, przeprowadzana w ramach zawieszenia broni obowiązującego od 19 stycznia. Wymiana jest realizowana w ramach obowiązującego od 19 stycznia zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według umowy w pierwszej fazie wstrzymania walk, trwającej do początku marca, ma dojść do wymiany w sumie 33 porwanych na około 1900 palestyńskich więźniów.