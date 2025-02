Hamas odpowiada Trumpowi. "Język gróźb tylko komplikuje sprawy"

Istnieje porozumienie, które musi być przestrzegane przez obie strony. Język gróźb nie ma żadnej wartości i tylko komplikuje sprawy - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri. Odniósł się w ten sposób do ultimatum Donalda Trumpa, który powiedział, że jeśli Hamas nie wypuści zakładników do soboty, "rozpęta się piekło".

Wysoki rangą przedstawiciel palestyńskiego Hamasu Sami Abu Zuhri powiedział we wtorek agencji Reutera, że jedynym sposobem na uwolnienie izraelskich zakładników jest przestrzeganie zawieszenia broni.

- Donald Trump musi pamiętać, że istnieje porozumienie, które musi być przestrzegane przez obie strony, i że jest to jedyny sposób na sprowadzenie z powrotem (zakładników). Język gróźb nie ma żadnej wartości i tylko komplikuje sprawy - oświadczył Zuhri.

Trump: jeśli Hamas nie wypuści zakładników do soboty, "rozpęta się piekło"

Trump ostrzegł wcześniej palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne, że "rozpęta się piekło", jeśli izraelscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni w sobotę zgodnie z planem zawieszenia broni. Była to reakcja na ogłoszenie przez Hamas, że odroczył uwolnienie zakładników, oskarżając Izrael o naruszenie zawieszenia broni.

- Jeżeli wszyscy zakładnicy nie zostaną zwolnieni w południe w sobotę, to powiedziałbym: "Anulujmy to (zawieszenie broni) i niech rozpęta się piekło" - oświadczył Trump dziennikarzom, dodając, że chodzi nie o trzech przewidzianych do zwolnienia w tym terminie mężczyzn, małe grupy po kilka osób, ale o zwolnienie wszystkich zakładników.