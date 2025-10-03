Izraelska armia opublikowała nagranie, które ma przedstawiać atak na infrastrukturę Hamasu Źródło: Reuters

Hamas poinformował w piątek, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników, ale inne wymagają dalszych negocjacji - poinformował Reuters.

Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni (luty 2025) Źródło: Reuters

W komunikacie zaznaczono, że Hamas zgadza się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych, oraz przekazanie władzy nad Strefą Gazy niezależnej administracji palestyńskiej.

Dodano, że Hamas będzie dążyć do negocjowania innych zapisów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa, który zaakceptował już Izrael.

