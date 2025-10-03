Hamas poinformował w piątek, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników, ale inne wymagają dalszych negocjacji - poinformował Reuters.
W komunikacie zaznaczono, że Hamas zgadza się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych, oraz przekazanie władzy nad Strefą Gazy niezależnej administracji palestyńskiej.
Dodano, że Hamas będzie dążyć do negocjowania innych zapisów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa, który zaakceptował już Izrael.
Autorka/Autor: asty/tr
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters