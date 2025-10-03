Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Hamas: jesteśmy gotowi uwolnić wszystkich izraelskich zakładników zgodnie z planem Trumpa

Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni
Izraelska armia opublikowała nagranie, które ma przedstawiać atak na infrastrukturę Hamasu
Źródło: Reuters
Katarscy mediatorzy otrzymali odpowiedź Hamasu na plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy - poinformowała agencja Reuters. Palestyńska grupa zaakceptowała niektóre postulaty, między innymi zgodziła się uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.

Hamas poinformował w piątek, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników, ale inne wymagają dalszych negocjacji - poinformował Reuters.

Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni (luty 2025)
Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni (luty 2025)
Źródło: Reuters

W komunikacie zaznaczono, że Hamas zgadza się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych, oraz przekazanie władzy nad Strefą Gazy niezależnej administracji palestyńskiej.

Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"

Dodano, że Hamas będzie dążyć do negocjowania innych zapisów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa, który zaakceptował już Izrael.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpHamasIzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
King Combs
Ponad cztery lata więzienia dla Seana "Diddy'ego" Combsa
Świat
imageTitle
Piekielne warunki na torze. Innowacyjny pomysł na ratunek kierowcom
EUROSPORT
Guterres HOŁOWNIA
Hołownia po spotkaniu "zapoznawczym". "Nie była to rozmowa o pracę"
Świat
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
WARSZAWA
imageTitle
Koniec kapitalnej serii Polaków. Niespodzianka w Speedway of Nations 2
EUROSPORT
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze
Świat
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
METEO
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Donald Trump
"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie
BIZNES
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
METEO
Waldemar Żurek w TVN24
Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się
Polska
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta
Fakty po Faktach
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
METEO
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA
flotylla gaza
Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu
Świat
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
METEO
imageTitle
Kuriozalna kolizja w alei serwisowej. Działo się w Singapurze
EUROSPORT
Złoty osłabł we wtorek wobec dolara i euro
Złoty z lekkimi wzrostami, ale "potencjał ulega wyczerpaniu"
BIZNES
Reżyser Wojciech Smarzowski na odsłonięciu swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd
Wojciech Smarzowski odsłonił w Łodzi swoją gwiazdę. "Jestem bardzo onieśmielony"
Łódź
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
WARSZAWA
Bogucki PAP
Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami
Polska
imageTitle
Polska załoga z cenną zdobyczą przed finałem Rajdowych Mistrzostw Europy
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
WARSZAWA
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
METEO
Globalna Flotylla Sumud
Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów
Świat
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach
Polska
Auto stoczyło się do wody
Chcieli zwodować łódź, zwodowali też auto
Szczecin
shutterstock_2506028227
Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana
BIZNES
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica