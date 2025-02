Stany Zjednoczone notują rekordową liczbę zachorowań na grypę. Według ekspertów, tak złej sytuacji nie było od co najmniej 15 lat. W tym sezonie potwierdzono już 24 miliony przypadków tej choroby.

7 lutego amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przedstawiło nowe statystyki dotyczące grypy. Wynika z nich, że w trwającym ciągle sezonie zachorowań, odnotowano już co najmniej 24 mln przypadki tej choroby, 310 tys. hospitalizacji i 13 tys. zgonów. Według CDC liczby te stale rosną w całym kraju i są na najwyższym poziomie od co najmniej 15 lat. Ponad 96 proc. potwierdzonych przypadków stanowi grypa typu A.

USA. Grypa jest obecnie gorsza niż COVID-19

W tygodniu kończącym się 25 stycznia, po raz pierwszy od pięciu lat - czyli początku pandemii - liczba zgonów na grypę przewyższyła liczbę zgonów na COVID-19 - zauważa CBS News, powołując się na dane CDC. We wskazanym tygodniu zgony na grypę stanowiły 1,7 proc. wszystkich w kraju, a zgony na COVID-19 - 1,5 proc. Wstępne wskazują, że do 1 lutego odsetek ten w przypadku grypy mógł jeszcze bardziej wzrosnąć - do 2 proc. W Kalifornii, na Hawajach, czy stanach Waszyngton, Oregon i Wyoming, zgonów na grypę tygodniowo jest dwa razy więcej niż tych na COVID-19.