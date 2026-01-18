Logo strona główna
Świat

Spotkanie po groźbach Donalda Trumpa. W specjalnym trybie

Donald Trump
Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest
Źródło: TVN24
W niedzielę po południu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej - poinformowała cypryjska prezydencja. Spotkanie będzie miało charakter niejawny i ma dotyczyć gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie karnych ceł.

Specjalne posiedzenie zostało zwołane przez cypryjską prezydencję w związku z sobotnim oświadczeniem Trumpa odnośnie nałożenia ceł na państwa pomagające Grenlandii. Cypr, który w styczniu przejął półroczne przewodnictwo w Radzie UE, zrzeszającej państwa członkowskie, odpowiedzialny jest za zorganizowanie i przewodzenie spotkaniu ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej.

"Niespodzianka". Groźby Trumpa, reakcje z Europy
"Niespodzianka". Groźby Trumpa, reakcje z Europy

Spotkanie będzie się odbywało w tzw. ograniczonym składzie (ang. restricted format), co oznacza, że zamiast pełnego składu delegacji będą w nim uczestniczyli sami ambasadorowie i ewentualnie jeden doradca, a obrady będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Taki format jest przyjmowany, kiedy dyskutowane są tematy wrażliwe politycznie lub trudne.

Zapowiedź Trumpa w sprawie ceł

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że nałoży 10 procentowe cła na osiem państw europejskich, w tym Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Ci mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników

Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników

Kolejny europejski kraj wysyła żołnierzy na Grenlandię

Kolejny europejski kraj wysyła żołnierzy na Grenlandię

Jak zapowiedział Trump, cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 procent i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Grenlandia

"Koszmar gorszy niż zygzaki Trumpa wokół Ukrainy"

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

USA Grenlandia Donald Trump Unia Europejska Dania Cła
