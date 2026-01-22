Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Davos dyskutowali o Grenlandii. Jest komentarz premierki Danii

Mette Fredriksen
Trump o Grenlandii: żadne państwo prócz USA nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa
Źródło: Reuters/TVN24
Premierka Danii Mette Fredriksen oświadczyła, że Dania i Grenlandia będą kontynuować konstruktywny dialog na temat bezpieczeństwa w Arktyce, pod warunkiem, że będzie się to odbywać z poszanowaniem integralności terytorialnej kraju.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego w reakcji na postawę tych państw wobec jego roszczeń dotyczących Grenlandii. Podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zasugerował także, że nie zamierza przejmować tego autonomicznego terytorium Danii przy użyciu siły.

Przywódca USA przekazał też, że w oparciu o jego środowe spotkanie z szefem NATO opracowano ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. 

Oświadczenie premierki Danii

Premierka Danii Mette Fredriksen przekazała w oświadczeniu, że ​​NATO jest w pełni świadome stanowiska Danii i że została poinformowana o tym, że rozmowy sekretarza generalnego Sojuszu nie dotyczyły suwerenności jej kraju.

"Bezpieczeństwo w Arktyce jest sprawą całego sojuszu NATO. Dlatego jest rzeczą dobrą i naturalną, że jest ono również przedmiotem dyskusji między sekretarzem generalnym NATO, a prezydentem Stanów Zjednoczonych" - wskazała.

"Królestwo Danii pragnie kontynuować konstruktywny dialog z sojusznikami na temat tego, jak możemy wzmocnić bezpieczeństwo w Arktyce, w tym Złotej Kopuły Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że odbywa się to z poszanowaniem naszej integralności terytorialnej" - dodała.

NATO: Rutte nie proponował Trumpowi kompromisu w sprawie suwerenności

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w środę w telewizji Fox News, że kwestia suwerenności Danii nad Grenlandią nie była tematem jego rozmów z prezydentem USA.

Mark Rutte został zapytany, czy ramy porozumienia dotyczącego Grenlandii, ogłoszone w środę przez Trumpa, zakładają dalszą kontrolę Danii nad tym terytorium. - Ta kwestia już się nie pojawiała w moich dzisiejszych rozmowach - odparł szef NATO.

- Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, co musimy zrobić, by zapewnić ochronę tego wielkiego regionu Arktyki, który się zmienia, na którym Chińczycy i Rosjanie są coraz bardziej aktywni - dodał.

Przekazał, że podczas rozmów przyznano rację Trumpowi w sprawie tego, że region Arktyki wymaga zbiorowej ochrony. Zaznaczył, że USA kontynuują rozmowy z Grenlandią i Danią.

W czwartek rzeczniczka sojuszu Allison Hart zapewnił, że Rutte nie zaproponował Trumpowi kompromisu w kwestiach dotyczących suwerenności w rozmowie dotyczącej Grenlandii podczas ich spotkania w Davos.

Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO

Doniesienia mediów

Portal Axios przekazał, powołując się na źródła, że propozycja Ruttego obejmuje poszanowanie duńskiej suwerenności nad Grenlandią. Zdaniem serwisu wtóruje to propozycji wysuwanej od dawna przez stronę duńską.

Plan zakłada zaktualizowanie porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na wyspie. Projekt zawiera też zapisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wyspy i aktywności NATO w Arktyce oraz dodatkowe prace dotyczące surowców - przekazały źródła.

Znajdują się w nim też sformułowania w sprawie ulokowania części amerykańskiego projektu obronnego, Złotej Kopuły, na Grenlandii oraz zwalczania "złośliwych zewnętrznych wpływów" ze strony Rosji i Chin.

Dziennik "New York Times" napisał natomiast, że zapowiedziana przez Trumpa umowa dotycząca Grenlandii może obejmować amerykańską suwerenność nad niewielkimi częściami terytorium wyspy, na których mogłyby powstać bazy wojskowe. 

OGLĄDAJ: Inauguracja "Rady Pokoju" Donalda Trumpa
Donald Trump w Davos

Inauguracja "Rady Pokoju" Donalda Trumpa
NA ŻYWO

Donald Trump w Davos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gints Ivuskans / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DaniaGrenlandiaNATODonald TrumpUSA
Czytaj także:
imageTitle
Pudło roku już w styczniu. Jak nie strzelać z rzutu karnego
Najnowsze
Lód, mróz
Tu mróz będzie szczególnie dotkliwy. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Wygrał bez trenera. Smutny powód nieobecności
EUROSPORT
Widok jeleni na osiedlu PCK w Ustrzykach Dolnych to widok, do którego mieszkańcy osiedla już przywykli
Pod zdjęciem jelenia setki "lajków", a wilk do odstrzału
Martyna Sokołowska
Pilna wiadomość
Nowe dane z przemysłu
BIZNES
TVN-x-WOŚP_10-lat_grafika
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny
WOŚP 2026
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
WARSZAWA
Trump
Wkrótce inauguracja Rady Pokoju. Trump złoży ważny podpis
Świat
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
METEO
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Witkoff: negocjacje w sprawie Ukrainy dotyczą już tylko jednej kwestii
Świat
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
BIZNES
Tragedia w Chełmnie
Kolejne zatrzymanie po tragedii w Chełmnie. Tym razem kominiarz
Kujawsko-Pomorskie
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
BIZNES
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
METEO
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
BIZNES
imageTitle
Hurkacz o przyczynach porażki
EUROSPORT
imageTitle
"Nie chcę zabrzmieć nieskromnie"
EUROSPORT
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
Rozbiórka UNRWA w Izraelu
Wjechały izraelskie buldożery. "Bezprecedensowy atak na agencję ONZ"
Świat
imageTitle
Kto teraz? Kolejna rywalka już czeka na Świątek
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali cudzoziemca poszukiwanego przez Interpol
Brał udział w morderczym napadzie we Francji. Ukrywał się w Bydgoszczy, wpadł w Łodzi
Kujawsko-Pomorskie
Wyłudzali dotacje, zostali zatrzymani
Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona
Olsztyn
frank szwajcarski CHF
Dziś ważna decyzja dla frankowiczów. "Fundamentalne znaczenie"
BIZNES
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
WARSZAWA
Emilka miała trzy lata, nie żyje
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana, sprawa znów w sądzie
WARSZAWA
Taylor Swift podczas koncertu w Mediolanie (2024)
Taylor Swift drugą najmłodszą osobą w historii nominowaną do Galerii Sław
Kultura i styl
Prezydent USA Donald Trump
Trump: czasami dyktator jest potrzebny
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
METEO
imageTitle
Świetna Świątek. Zwrot akcji nie przeszkodził
EUROSPORT
IŚ
Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open [RELACJA]
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica