W Davos dyskutowali o Grenlandii. Jest komentarz premierki Danii

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego w reakcji na postawę tych państw wobec jego roszczeń dotyczących Grenlandii. Podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zasugerował także, że nie zamierza przejmować tego autonomicznego terytorium Danii przy użyciu siły.

Przywódca USA przekazał też, że w oparciu o jego środowe spotkanie z szefem NATO opracowano ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii.

Oświadczenie premierki Danii

Premierka Danii Mette Fredriksen przekazała w oświadczeniu, że ​​NATO jest w pełni świadome stanowiska Danii i że została poinformowana o tym, że rozmowy sekretarza generalnego Sojuszu nie dotyczyły suwerenności jej kraju.

"Bezpieczeństwo w Arktyce jest sprawą całego sojuszu NATO. Dlatego jest rzeczą dobrą i naturalną, że jest ono również przedmiotem dyskusji między sekretarzem generalnym NATO, a prezydentem Stanów Zjednoczonych" - wskazała.

"Królestwo Danii pragnie kontynuować konstruktywny dialog z sojusznikami na temat tego, jak możemy wzmocnić bezpieczeństwo w Arktyce, w tym Złotej Kopuły Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że odbywa się to z poszanowaniem naszej integralności terytorialnej" - dodała.

NATO: Rutte nie proponował Trumpowi kompromisu w sprawie suwerenności

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w środę w telewizji Fox News, że kwestia suwerenności Danii nad Grenlandią nie była tematem jego rozmów z prezydentem USA.

Mark Rutte został zapytany, czy ramy porozumienia dotyczącego Grenlandii, ogłoszone w środę przez Trumpa, zakładają dalszą kontrolę Danii nad tym terytorium. - Ta kwestia już się nie pojawiała w moich dzisiejszych rozmowach - odparł szef NATO.

- Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, co musimy zrobić, by zapewnić ochronę tego wielkiego regionu Arktyki, który się zmienia, na którym Chińczycy i Rosjanie są coraz bardziej aktywni - dodał.

Przekazał, że podczas rozmów przyznano rację Trumpowi w sprawie tego, że region Arktyki wymaga zbiorowej ochrony. Zaznaczył, że USA kontynuują rozmowy z Grenlandią i Danią.

W czwartek rzeczniczka sojuszu Allison Hart zapewnił, że Rutte nie zaproponował Trumpowi kompromisu w kwestiach dotyczących suwerenności w rozmowie dotyczącej Grenlandii podczas ich spotkania w Davos.

Doniesienia mediów

Portal Axios przekazał, powołując się na źródła, że propozycja Ruttego obejmuje poszanowanie duńskiej suwerenności nad Grenlandią. Zdaniem serwisu wtóruje to propozycji wysuwanej od dawna przez stronę duńską.

Plan zakłada zaktualizowanie porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na wyspie. Projekt zawiera też zapisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wyspy i aktywności NATO w Arktyce oraz dodatkowe prace dotyczące surowców - przekazały źródła.

Znajdują się w nim też sformułowania w sprawie ulokowania części amerykańskiego projektu obronnego, Złotej Kopuły, na Grenlandii oraz zwalczania "złośliwych zewnętrznych wpływów" ze strony Rosji i Chin.

Dziennik "New York Times" napisał natomiast, że zapowiedziana przez Trumpa umowa dotycząca Grenlandii może obejmować amerykańską suwerenność nad niewielkimi częściami terytorium wyspy, na których mogłyby powstać bazy wojskowe.

