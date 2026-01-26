Pożar w fabryce żywności. Są ofiary

Pożar fabryki żywności w mieście Trikala, Grecja Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar, w wyniku którego zginęły trzy osoby, wybuchł w poniedziałek wcześnie rano w fabryce żywności w mieście Trikala w środkowej Grecji.

Pożar fabryki żywności w mieście Trikala, Grecja Źródło: Reuters

Bilans ofiar może jeszcze nie być ostateczny, ponieważ wcześniej podawano, że w momencie wybuchu pożaru w fabryce znajdowało się 13 osób, z czego osiem zdołało ją bezpiecznie opuścić.

Przyczyna pożaru nie jest na razie znana, ale lokalne media podały, że przed jego zauważeniem słychać było silny wybuch. Z pożarem walczy około 40 strażaków i 13 wozów strażackich.