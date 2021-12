Papież Franciszek w Grecji: od Kościoła nie wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, światowego splendoru

Od nas jako Kościoła nie wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, wspaniałości wielkich liczb, światowego splendoru. To wszystko jest bowiem niebezpieczne - powiedział papież Franciszek w Atenach przedstawicielom katolickiego duchowieństwa w Grecji.

W przemówieniu do biskupów, kapłanów, zakonników, seminarzystów i katechetów w rzymskokatolickiej katedrze Franciszek mówił: "Błogosławcie małość i przyjmijcie ją. Skłania was do zaufania bogu i jedynie bogu. Bycie mniejszością - a Kościół na całym świecie jest mniejszością - nie oznacza bycia nieznaczącym, ale przemierzanie drogi umiłowanej przez pana, która jest drogą małości i uniżenia".