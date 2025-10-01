Logo strona główna
Świat

Grupa osób ewakuowana z międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: Reuters
11 osób zostało ewakuowanych przez turecką marynarkę z łodzi, które zmierzają do Strefy Gazy, aby dostarczyć Palestyńczykom pomoc humanitarną. Jak podała Ankara, są to osoby, które zwróciły się o pomoc. Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa humanitarna. Władze Izraela nie wydały zgody na jej obecność na wodach graniczących ze Strefą Gazy.

Turecka marynarka wojenna ewakuowała z jednostek wchodzących w skład międzynarodowej flotylli Sumud 11 osób, w tym troje obywateli Turcji - poinformował w środę resort obrony w Ankarze, cytowany przez agencję Anadolu.

"Nasze siły morskie ewakuowały 11 osób, w tym troje obywateli Turcji, którzy zwrócili się o pomoc" - powiadomiło tureckie ministerstwo obrony. Dodano, że osoby te "bezpiecznie dotarły na brzeg".

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Stan wyjątkowy

Globalna Flotylla Sumud znajduje się już mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) od blokowanej przez Izrael Strefy Gazy. - Jesteśmy kilka godzin drogi od Gazy, przełamania blokady i dostarczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom regionu - powiedział jeden z uczestników przedsięwzięcia w nagraniu cytowanym przez Anadolu.

Organizatorzy dodali, że w okolicy flotylli dostrzegli około 20 izraelskich okrętów wojennych. "Izraelska marynarka wojenna rozpocznie przechwytywanie łodzi z flotylli Global Sumud w ciągu godziny. Na pokładach jednostek ogłoszono stan wyjątkowy" - poinformowali w środę około godziny 19.30 organizatorzy akcji, cytowani przez agencję Reutera.

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Międzynarodowa flotylla, także z udziałem Polaków

Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.

Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

