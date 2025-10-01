Turecka marynarka wojenna ewakuowała z jednostek wchodzących w skład międzynarodowej flotylli Sumud 11 osób, w tym troje obywateli Turcji - poinformował w środę resort obrony w Ankarze, cytowany przez agencję Anadolu.
"Nasze siły morskie ewakuowały 11 osób, w tym troje obywateli Turcji, którzy zwrócili się o pomoc" - powiadomiło tureckie ministerstwo obrony. Dodano, że osoby te "bezpiecznie dotarły na brzeg".
Stan wyjątkowy
Globalna Flotylla Sumud znajduje się już mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) od blokowanej przez Izrael Strefy Gazy. - Jesteśmy kilka godzin drogi od Gazy, przełamania blokady i dostarczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom regionu - powiedział jeden z uczestników przedsięwzięcia w nagraniu cytowanym przez Anadolu.
Organizatorzy dodali, że w okolicy flotylli dostrzegli około 20 izraelskich okrętów wojennych. "Izraelska marynarka wojenna rozpocznie przechwytywanie łodzi z flotylli Global Sumud w ciągu godziny. Na pokładach jednostek ogłoszono stan wyjątkowy" - poinformowali w środę około godziny 19.30 organizatorzy akcji, cytowani przez agencję Reutera.
Międzynarodowa flotylla, także z udziałem Polaków
Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.
Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".
Autorka/Autor: fil/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP