Kiedy konklawe i co z pogrzebem papieża Franciszka? Ksiądz Kazimierz Sowa o szczegółach

W wielkanocny poniedziałek zmarł papież Franciszek. W ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku dokumencie uprościł rytuał pochówku głowy kościoła. Jak ma wyglądać pogrzeb papieża?

Kluczowe fakty: Ciało zmarłego papieża zostanie wystawione w trumnie.

Datę pogrzebu ustalą kardynałowie - zazwyczaj organizowany jest po 4-6 dniach od śmierci.

Ojciec Święty spocznie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Za sprawą decyzji Franciszka jego pogrzeb odbędzie się z wykorzystaniem uproszczonego protokołu. Na zmianę wprowadzonych jeszcze przez Jana Pawła II zasad papież zdecydował się w listopadzie ubiegłego roku. Celem reformy jest pokazanie, że żegnany jest pasterz i uczeń Chrystusa, a nie władca.

Zgodnie z nowymi zasadami po przekazaniu oficjalnej informacji o śmierci papieża kardynał kamerling, w tym wypadku kardynał Kevin Farrell, pieczętuje prywatny apartament zmarłego i zaczyna przygotowania do pogrzebu. Jednym z jego pierwszych zadań jest zniszczenie należącego do głowy kościoła Pierścienia Rybaka. W przeszłości zwyczaj ten miał na celu zapobieżenie ewentualnemu fałszowaniu dokumentów, do pieczętowania których używany był pierścień. Obecnie ma głównie znaczenie symboliczne.

Jak będzie wyglądać pogrzeb papieża Franciszka

Ciało zmarłego papieża na trzy dni zostanie wystawione na widok publiczny w bazylice św. Piotra w Watykanie. Dotąd wystawiane było na katafalku, ale Franciszek postanowił odejść od tej tradycji i ciało ma zostac wystawione w trumnie. Zadecydował też, że zamiast dwóch zostanie zorganizowane jedno czuwanie. Zrezygnował także z organizowanej w przeszłości osobnej ceremonii w chwili zamknięcia trumny.

Pogrzeb papieża emeryta Benedykta XVI, zdjęcie archiwalne Źródło: PAP/Abaca

Łącznie oficjalna żałoba ma potrwać dziewięć dni. Datę pogrzebu i pochówki papieża ustalą kardynałowie. Zazwyczaj pogrzeb organizowany jest po 4-6 dniach od śmierci głowy Kościoła katolickiego.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek

Zgodnie z wolą Franciszka, w odróżnieniu od poprzedników, nie zostanie on pochowany w krypcie bazyliki św. Piotra w Watykanie. Zamiast tego spocznie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Franciszek odwiedzał tą świątynię przed każdym ważnym momentem swojego pontyfikatu. Na mocy wprowadzonych przez siebie zmian papież zostanie umieszczony w prostej, drewnianej trumnie.

Konklawe, które zwołuje się celem wybranie nowego papieża, rozpocznie się po najwcześniej 15 dniach od śmieci Franciszka. Głosować będzie w nim mogło 138 kardynałów z całego świata. Gdy podejmą oni decyzję w sprawie następcy zmarłego, nad Kaplicą Sykstyńską pojawi się charakterystyczny biały dym.